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As justificativas dos Correios para mais um balanço no vermelho

Prejuízo chegou a R$ 7,4 bilhões entre janeiro e setembro, em meio a um plano de reestruturação que prevê cortes de despesas e novos empréstimos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 12h22
EXTRAVIO - Correios: visão equivocada de seus verdadeiros problemas
Correios (Shizuo Alves/MCom/.)
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Os Correios registraram prejuízo de 7,48 bilhões de reais nos nove primeiros meses de 2026, um resultado 27,2% superior, em termos nominais, à perda de 5,88 bilhões de reais observada no mesmo intervalo do ano passado. As demonstrações financeiras mostram que a estatal continua enfrentando dificuldades em meio a um processo de reestruturação de suas finanças e operações.

A empresa atribui o desempenho negativo a uma combinação de fatores. Entre os principais, estão o avanço da concorrência no mercado de logística, a retração das receitas com serviços postais tradicionais e o aumento dos gastos operacionais. A estatal também aponta o custo de manter sua estrutura de atendimento em todo o território nacional e o crescimento dos compromissos relacionados a disputas judiciais.

A receita proveniente de serviços e vendas somou 11,7 bilhões de reais entre janeiro e setembro, principal fonte de recursos da companhia. O montante, contudo, representa uma redução de 5,33% na comparação anual. No terceiro trimestre, isoladamente, o prejuízo líquido chegou a 1,93 bilhão de reais, avanço de 19% em relação aos mesmos três meses de 2025.

O balanço também apresenta os efeitos do plano de reestruturação previsto para o período de 2025 a 2027. A iniciativa reúne ações para recuperar a situação financeira da companhia, reorganizar suas atividades, reduzir despesas, ampliar receitas e atualizar seu modelo de negócios e suas práticas de governança. Entre as medidas estão a regularização de dívidas acumuladas e a realização de programas de demissão voluntária. No PDV iniciado em 2024, 6.551 empregados já haviam deixado a empresa até setembro deste ano.

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Outro fator de pressão foi o aumento das despesas com passivos judiciais, que cresceram 250 milhões de reais em relação ao mesmo período de 2025. Apesar dessa elevação, os Correios afirmam que os gastos totais ficaram abaixo do orçamento previsto, o que ajudou a manter o resultado acumulado em patamar melhor do que a meta estipulada pela própria companhia.

A reestruturação também depende de recursos externos. Em dezembro de 2025, os Correios contrataram um empréstimo de 12 bilhões de reais junto a Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander, com garantia da União. A operação deu fôlego financeiro à companhia, que vinha acumulando dívidas judiciais e débitos com fornecedores, ao mesmo tempo em que enfrentava perda de receitas e dificuldades operacionais.

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A estatal negocia agora uma nova operação de crédito, de 7 bilhões de reais. Além disso, o Tesouro Nacional reservou, na proposta de Orçamento de 2027, uma previsão de aporte de 6 bilhões de reais para a companhia. A injeção de recursos havia sido uma condição estabelecida pelos bancos para conceder o financiamento anterior.

Em 2025, os Correios fecharam o ano com prejuízo de 8,5 bilhões de reais, o maior já registrado pela empresa. A estatal acumula resultados negativos desde 2022, e a expectativa de novas perdas bilionárias neste ano já estava no horizonte diante dos custos associados ao ajuste financeiro e operacional.

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