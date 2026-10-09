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As estratégias que aumentam sucesso na Black Friday

Antecipar campanha e combinar promoção e promoção traz mais resultados, segundo levantamento

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 13h30
Vitrine de loja com cartazes de Black Friday em neon rosa e 20% de desconto em peças remarcadas, refletindo pessoas em movimento e árvores
Loja na Avenida Paulista com ofertas da Black Friday (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Esperar a semana da Black Friday para intensificar a comunicação pode significar chegar tarde à disputa pela atenção do consumidor. Uma pesquisa mostrou que quem começa a trabalhar a data ainda no mês de outubro pode ter ganhos duas vezes maiores de participação de mercado do que os que esperam novembro.

Além disso, entre as campanhas mais bem-sucedidas no ano passado, 93% adotaram uma estratégia faseada ao longo do mês, com diferentes peças e mensagens, para garantir frequência e sequência junto ao público.

O levantamento foi feito pela Impulso, plataforma de mídia de varejo da RD Saúde (dona das marcas Raia e Drogasil).

“Os dados analisados pela Impulso mostram que a Black Friday passou a exigir uma lógica de jornada. Quando a marca começa a construir frequência e relevância antes do pico promocional, ela chega ao momento de maior disputa com uma relação já estabelecida com o consumidor. O desconto continua importante, mas funciona melhor com ampliação da comunicação, em que muitas indústrias estão disputando pela mesma atenção do consumidor”, afirma Luiza Shahini, diretora comercial da empresa.

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A análise também mostrou que a combinação entre promoção e comunicação teve impacto direto no desempenho de algumas categorias.

Em perfumaria, produtos com descontos superiores a 10% cresceram 28,8% entre outubro e novembro. Quando o desconto foi combinado a uma campanha ativa, o avanço chegou a 38,2%.

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Em medicamentos, campanhas registraram crescimento de 12,9% (contra 5,8% com apenas desconto), enquanto nos remédios de venda livre a combinação resultou em alta de 9,8% (contra 8,4% com apenas desconto).

A presença em diferentes canais também apareceu entre os fatores recorrentes de sucesso: 60% das campanhas que mais ganharam fatia de mercado utilizaram múltiplos canais de comunicação e outros 60% mantiveram disponibilidade para reforçar investimento em momentos de maior competição.

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“Não existe uma fórmula única para todas as marcas, mas o histórico mostra padrões importantes. Planejamento antecipado, segmentação e presença ao longo da jornada aparecem de forma recorrente entre as campanhas de melhor desempenho. A Black Friday precisa ser pensada como um período de relacionamento com o consumidor, e não apenas como uma data promocional”, avalia Luiza Shahini.

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