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As estratégias para academias se destacarem em mercado de mais de 70 mil unidades, segundo CEO

Proposta de valor, conveniência, identidade e tecnologia estão entre recomendações de Priscila Aguiar, diretora-executiva da Academia Gaviões 24h

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 16h24
Equipamentos de musculação vermelhos e pretos em uma academia com iluminação neon. No fundo, um letreiro neon vermelho com a silhueta de um gavião e o texto FAMÍLIA GAVIÕES. Em primeiro plano, um peso de 20 kg.
Academia Gaviões 24h (Academia Gaviões 24h/Divulgação)
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O Brasil tem o segundo maior mercado de academias do mundo em número de unidades, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo a International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA). A quantidade de concorrentes deve continuar crescendo: o país pode chegar a mais de 70 mil academias em 2027, de acordo com o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF). No estado de São Paulo, que concentra a maior parcela das unidades brasileiras, estão quase 25% do total.

Com a oferta maior e a entrada de novas modalidades ligadas ao bem-estar, encontrar um diferencial passou a ser uma das principais questões para as empresas do setor. A pesquisa Relatório ‘26 do Crescimento do Mercado Fitness, do Wellhub, mostra que 80% dos empreendedores do segmento acreditam que precisarão incorporar diferentes tipos de exercícios que estão em alta para continuar crescendo, como o pilates.

Nesse cenário, Priscila Aguiar, CEO da Academia Gaviões 24h — presente no mercado fitness há cinco décadas e a primeira franquia de academia 24 horas no Brasil —,compartilhou com exclusividade com VEJA Negócios quatro estratégias que podem ajudar as academias a competir em um mercado cada vez mais disputado.

1. Ter uma proposta de valor clara

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Para a executiva, o primeiro passo é entender o público e definir qual benefício a empresa pretende entregar. A recomendação é escolher um posicionamento coerente com o perfil dos clientes e transformar essa escolha em uma experiência que gere identificação e tenha objetivos claros.

2. Facilitar a rotina do cliente

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A conveniência também pode ser usada como diferencial competitivo. Em vez de olhar apenas para o serviço oferecido, a companhia deve identificar dificuldades enfrentadas pelo consumidor e adaptar sua operação para resolvê-las.

“Mais do que oferecer um serviço, é preciso entender a rotina do aluno e criar uma experiência que se encaixe nela”, afirma Priscila. No caso da Gaviões, o funcionamento 24 horas é uma das formas encontradas pela rede para se adaptar aos diferentes horários dos alunos.

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3. Crescer sem perder a identidade

A expansão exige que a academia mantenha características que permitam ao consumidor reconhecer a marca em diferentes unidades. Segundo Priscila, conhecer as necessidades de cada região e preservar padrões de operação são importantes para crescer de maneira estruturada.

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O modelo de franquias pode ser uma ferramenta para essa expansão, desde que acompanhado de mecanismos para manter a qualidade e a experiência oferecida pela marca.

4. Usar tecnologia para melhorar a experiência

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A tecnologia é apontada como outro instrumento para acompanhar as mudanças no comportamento dos consumidores. Entre as aplicações estão facilitar o acesso aos serviços, personalizar o atendimento e utilizar dados sobre os hábitos dos clientes para melhorar sua jornada.

“A tecnologia precisa estar a serviço da experiência do aluno”, diz a CEO. “Seja para facilitar o acesso, personalizar o atendimento ou entender seus hábitos, investir em soluções que tornem a jornada mais prática é essencial para acompanhar as novas demandas do mercado.”

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