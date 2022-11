As dúvidas que pairam sobre como Lula vai acomodar os gastos prometidos

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, liderada por Geraldo Alckmin, começa a discutir nesta quinta-feira, 3, como irá acomodar os gastos prometidos no Orçamento de 2023. O relator-geral da Comissão Mista do Orçamento, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), recebeu nesta manhã os membros da equipe para discutir as mudanças pretendidas no Orçamento, que já havia sido encaminhado pelo governo Jair Bolsonaro e aprovado pelo Congresso.

O Orçamento aprovado pelo governo de Jair Bolsonaro para 2023 fixa o Auxilio Brasil em 400 reais, 200 reais a menos do que o valor atual. O governo Lula vai revisar as propostas orçamentárias e fazer alterações para acomodar as promessas de campanha. Por meio dessa reunião, se tornou possível definir melhor quais serão as prioridades do novo governo que podem entrar já no próximo ano. “O orçamento que nós temos já é deficitário por si próprio e pelo nono ano consecutivo nós estamos fazendo um orçamento que tem déficit de aproximadamente 65 bilhões de reais. O orçamento atual já não cabe dentro do orçamento do teto de gastos, e agora têm os compromissos públicos assumidos pelo novo governo eleito que precisará ser cumprido”, disse o senador Marcelo Castro (MDB-PI).

Lula prometeu manter o Auxilio Brasil – que será rebatizado novamente para Bolsa Família – em 600 reais, e beneficiar as famílias com crianças abaixo de 6 anos de idade com um valor extra de 150 reais. Segundo Castro, esses benefícios exigem acréscimo de 70 bilhões de reais – 52 bilhões de reais com os 600 reais e 18 bilhões de reais com os 150 reais – e não há espaço. “É preciso que eles tragam as propostas, de como eles (equipe) estão pensando em fazer atendimento de todas essas demandas. Se for colocar na conta ainda a isenção do salário mínimo até 5 mil reais e o aumento real do salário mínimo, tudo isso tem um acréscimo de gastos e não há espaço orçamentário”, diz Castro.

A reunião reuniu diversos membros da equipe do PT, entre eles, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a presidente do PT Gleisi Hoffmann, o coordenador do programa de governo Aloizio Mercadante, os senadores Wellington Dias (PT-PI), Jean Paul Prates (PT-RN), Confúcio Moura (MDB-RO) e Fabiano Contarato (PT-ES).