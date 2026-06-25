As consequências econômicas dos terremotos na Venezuela

Os dois terremotos que atingiram a Venezuela, ontem à noite, podem provocar um impacto econômico relevante para um país que já enfrenta desafios estruturais.

A avaliação preliminar do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indica que as perdas financeiras podem alcançar até 4% do Produto Interno Bruto (PIB) venezuelano, um nível considerado elevado para eventos dessa natureza.

Alerta vermelho

O alerta emitido pelo órgão americano recebeu a classificação vermelha para perdas econômicas, categoria reservada aos terremotos com potencial de provocar danos extensos e exigir grandes esforços de resposta e reconstrução.

O sistema utilizado pelo USGS é uma das principais referências mundiais para estimar rapidamente os efeitos econômicos e humanos de grandes desastres naturais.

Cidades inteiras afetadas

Em entrevista ao programa Mercado desta quinta-feira, o editor de Veja Negócios, Diogo Schelp, lembra que na prática, um impacto dessa magnitude costuma ir muito além dos prejuízos causados por imóveis destruídos.

A experiência internacional mostra que terremotos de grande porte afetam o funcionamento de cidades inteiras, comprometendo a mobilidade urbana, o transporte de cargas e a operação de serviços essenciais.

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Dificuldades em larga escala

Schelp afirma que “a agência destaca que eventos classificados nessa categoria frequentemente resultam na interrupção de rodovias, aeroportos, sistemas ferroviários e outras estruturas estratégicas”.

Quando isso ocorre, empresas enfrentam dificuldades para manter operações e distribuir produtos, ampliando os efeitos sobre a atividade econômica.

Aumento dos gastos públicos

Outro desafio, segundo Diogo, é o aumento dos gastos públicos. “O governo chavista (Hugo Chávez) não fez investimentos durante mais de 20 anos”, a Venezuela tem muitos locais sucateados. Em cenários de destruição significativa, os governos precisam direcionar recursos para ações emergenciais, assistência à população atingida e reconstrução da infraestrutura.

Em economias mais fragilizadas, esse esforço pode pressionar ainda mais as contas públicas, lembra Diogo.

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Danos generalizados à áreas povoadas

O USGS também alerta para a possibilidade de danos generalizados em áreas densamente povoadas. O jornalista conta que as cidades têm muitas favelas, são os chamados barrios, mas prédios altos mesmo somente nos grandes centros, e aparentemente são esses os mais atingidos pelos terremotos.

Mas isso também significa que os impactos não ficam restritos à região próxima ao epicentro, podendo se espalhar por diferentes setores da economia e atingir um número maior de empresas e famílias.

Um dos eventos de maior impacto econômico

Embora a extensão dos prejuízos ainda dependa das avaliações em andamento, a estimativa inicial do órgão americano já sinaliza que o terremoto pode se transformar em um dos eventos naturais de maior impacto econômico recente para a Venezuela.

Nos próximos dias, o avanço das inspeções deverá trazer um retrato mais claro do tamanho da conta que o país terá de enfrentar.

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Fechamento do aeroporto

O fechamento do Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, além da interrupção das operações do metrô e dos trens, compromete a logística, o transporte de cargas e a mobilidade de trabalhadores.

Danos aos edifícios, comércio e serviços

Somam-se a isso os danos registrados em edifícios de Caracas e La Guaira e a suspensão de aulas e serviços públicos, o que tende a reduzir temporariamente o ritmo do comércio e da prestação de serviços nas áreas mais afetadas.

Sem danos ao petróleo

O principal alívio para o mercado é que, até o momento, não há relatos de danos significativos à infraestrutura petrolífera do país, setor responsável pela maior parte das exportações e das receitas da Venezuela.