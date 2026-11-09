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Economia

As consequências do affair do CEO da Nvidia sobre as ações da companhia

É mais do que uma discussão matrimonial e ética, já que o affair era com Alice Huang, chinesa suspeita de ser uma espiã recrutada por Pequim

Por Tássia Kastner 9 nov 2026, 08h08 | Atualizado em 9 nov 2026, 08h31
Homem asiático de cabelos grisalhos e óculos, vestindo jaqueta de couro preta, apontando para a direita em um palco escuro. Ao fundo, logotipos de empresas como NVIDIA, Rolls-Royce SMR, Schneider Electric e Siemens são exibidos em telas.
Jensen Huang, CEO da Nvidia (Sean Gallup/Getty Images)
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As ações da Nvidia começam a segunda-feira em queda de mais de 4%. Dessa vez, o motivo não é o medo de uma bolha nos investimentos em inteligência artificial, mas sim uma notícia que inicialmente soa prosaica.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, admitiu neste domingo ao conselho da companhia e em uma carta aos funcionários, um caso extraconjugal. É mais do que uma discussão matrimonial e ética, já que o affair era com Alice Huang, chinesa suspeita de ser uma espiã recrutada por Pequim.

Em sua mensagem, o CEO se desculpou, dizendo que foi desleal com sua esposa. “Minhas ações machucaram ela e nossos filhos. Não há desculpa para o que eu fiz. Eu sinto muito.”

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Agora, a companhia, avaliada em US$ 4,5 trilhões, precisa discutir seus próximos passos. Uma investigação externa será conduzida para avaliar se houve vazamentos ligados a segredos industriais da companhia e à segurança dos Estados Unidos. Ainda que Huang não deva participar da seleção dos investigadores, ele afirma que permanecerá à frente da Nvidia até o fim do processo. 

Siga

O mercado financeiro costuma precificar os riscos de que os executivos se envolvam em escândalos, mas essa é uma história considerada sem precedentes. Huang comanda a Nvidia desde 1993, quando fundou o negócio, e nunca anunciou um possível sucessor. O Yahoo!Finance fez um cálculo interessante: a Nvidia tem valor de mercado nove vezes superior à soma de todas as companhias dragadas em escândalos de seus executivos nos anos recentes.

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Apesar do tombo nas ações da Nvidia, os futuros das bolsas americanas começam o dia em alta. A agenda internacional é fraca nesta segunda. o EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, também avança. No domingo, o presidente Lula fez um pronunciamento à nação em que sinalizou o compromisso com a sustentabilidade das contas públicas. Foi pouco para a Faria Lima, que se queixou imediatamente da falta de medidas concretas.  

Na agenda do dia, investidores avaliam o Boletim Focus, que coleta as estimativas do mercado para os principais indicadores da economia. No final do pregão, saem resultados financeiros de empresas como JBS e Magazine Luiza. 

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Agenda do dia

8h25: BC publica Relatório Focus
10h40: Michelle Bowman (Fed) participa da conferência
12h: Austan Goolsbee (Fed) participa de evento
14h15: Tom Barkin (Fed) discursa
14h25: Andrew Bailey (BoE) discursa em evento

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Inteligencia Artificial
Mercado financeiro
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