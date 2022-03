As articulações de Guedes para emplacar o próximo presidente da Petrobras

Cotado como o novo presidente da Petrobras, o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, tem o nome bem encaminhado para assumir o comando da estatal. A pessoas próximas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a comentar, entusiasmado, nas últimas semanas que “vinha coisa grande” para seu secretário. Guedes levou ao presidente Jair Bolsonaro o nome de Paes de Andrade com o argumento de que a escolha aplainaria pressões do mercado com uma eventual demissão do atual presidente, Joaquim Silva e Luna, e seria melhor absorvido do que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim — nome próximo ao de Bolsonaro e que agrada muito o presidente.

Pessoas próximas ao ministro entendem que Luna foi “capturado pela burocracia, pelo pensamento estatal”. Guedes busca por uma alternativa que consiga emplacar um programa sólido de redução do preço dos combustíveis para aplainar a inflação — e os impactos nocivos, também, para a imagem de Bolsonaro, em campanha pela reeleição. A solução mais benquista dentro do Ministério envolve a criação de um fundo para subsidiar a flutuação dos preços, sem interferência direta na política de preços da Petrobras, atrelada ao mercado internacional. Em paralelo, o Centrão tenta fortalecer o nome de Landim para o posto, mas Bolsonaro parece inclinado a seguir a orientação de Guedes. A ver.