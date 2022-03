As antigas rusgas entre o novo presidente da Petrobras e Guedes

As posições de Adriano Pires, novo presidente da Petrobras, já não foram tão alinhadas às da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro ou do próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Apesar de comungarem dos mesmos valores em torno da política de preços da estatal e da alternativa pela criação de um fundo de estabilização do preço dos combustíveis, Pires já criticou posicionamentos de Guedes a respeito da matriz energética brasileira.

Em entrevista concedida a VEJA em novembro, o agora novo presidente da Petrobras ironizou a defesa do ministro pela busca dos “petrodólares” no Oriente Médio e a política ambiental do governo. “Guedes mostra que o país não está incomodado com a questão ambiental. Ninguém mais quer o dinheiro do petróleo. As empresas privadas do Ocidente não querem mais investir por conta da demonização dos combustíveis fósseis. O Brasil tem condições de atrair este investimentos, com os grandes fundos injetando dinheiro, mas carece de segurança jurídica”, disse Pires. “A colocação mostra a importância que o Brasil deu para a COP”, ironizou. A declaração se deu dias após a Cúpula do Clima. “O Brasil foi falar para o espelho.”

O termo “petrodólar”, criado pelo professor Ibrahim Oweiss, da Universidade Georgetown, em 1973, foi usado para definir o fluxo de capitais naquele momento para os países produtores.