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Economia

As alternativas de investimento no novo governo em meio à turbulência nos mercados

A reeleição impõe uma estratégia mais conservadora para os investimentos, focada na renda fixa e nas ações dos setores mais resilientes da bolsa 

Por Kaype Abreu 30 out 2026, 06h00
Mãos segurando uma esfera de vidro que reflete a tela de um painel eletrônico com cotações da Bovespa B3, mostrando nomes de empresas, valores e variações percentuais em verde e vermelho
Painel da B3: sem um ajuste fiscal que baixe a taxa de juro, a bolsa seguirá empacada (Cris Faga/Dragonfly Press/Folhapress/.)
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A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa uma forte reversão de expectativas para o mercado, que apostava na vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL), cuja agenda de reformas econômicas agradava aos investidores. Ao vencer o primeiro turno, Bolsonaro disparou uma alta de 7,7% do Ibovespa, o principal índice da bolsa, que cravou um recorde de 206 912 pontos no pregão do dia seguinte. Foi a maior variação diária desde março de 2020. Boa parte dela foi impulsionada pelos estrangeiros, que injetaram quase 19 bilhões de reais na bolsa até o segundo turno. Agora, escaldado com o descaso do petista pelas contas públicas, o mercado partirá para uma estratégia defensiva. Já na noite de domingo 25, data do segundo turno, o EWZ, um fundo de índice negociado na bolsa de Nova York que replica as principais ações brasileiras, afundou cerca de 20%. Era o prenúncio da sangria que varreu o mercado no dia seguinte. O dólar subiu quase 11%, para 5,50 reais, e o Ibovespa afundou 16% até 11h10 de 26 de outubro, quando esta edição de VEJA NEGÓCIOS foi concluída. “Os estrangeiros se anteciparam à vitória de Flávio e investiram muito na bolsa”, diz Fernando Ferrer, sócio da assessoria de investimentos Lifetime. “A tendência agora é de um grande movimento inverso.” Os juros futuros também subiram com força. Os contratos que vencem em janeiro de 2031, por exemplo, avançavam de 2,61% para 15,25%.

Entrada do escritório do Magalu com paredes azuis e iluminação neon branca. Um homem e uma mulher, de costas, entram por portas de vidro, revelando um interior moderno e espaçoso.
Magazine Luiza: ações do setor de varejo poderão sofrer nos próximos anos (Germano Lüders/.)

É preciso, porém, separar a reação de curto prazo das estratégias para lidar com mais quatro anos de governo Lula. Se serve de alento, após dezoito anos no poder, o modelo econômico do PT é bem conhecido. A fim de reduzir a pressão das medidas populistas lançadas para se reeleger, o presidente deve adotar ajustes paliativos nas contas públicas, como bloqueios e contingenciamentos de gastos, insuficientes para conter a expansão da dívida da União. Essa teimosia gera dois efeitos negativos: atiça a inflação ao incentivar o consumo sem oferecer condições para que as empresas invistam no aumento da produção e leva os financistas a exigir prêmios maiores de risco para custear a gastança lulista. Tudo isso complica o trabalho do Banco Central. “O BC terá dificuldade para cortar a taxa de juro”, afirma Marcel Andrade, diretor da SulAmérica Investimentos, gestora com uma carteira de cerca de 100 bilhões de reais. “A queda será muito mais lenta do que seria se a oposição vencesse.”

Gráfico de linha mostrando a pontuação do Ibovespa de dezembro a outubro. A linha azul oscila, começando em 161.125 em 30 de dezembro, atingindo 175.665 em 28 de agosto (início da propaganda eleitoral), 206.912 em 5 de outubro (reação ao primeiro turno) e um recorde de 209.067 em 9 de outubro, finalizando em 205.430 em 16 de outubro. O título Um ano de recorde explica o contexto.
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Por isso, os investimentos em renda fixa continuarão ocupando um papel central nas estratégias dos gestores nos próximos quatro anos, mas é possível calibrar a carteira para melhorar os ganhos. Os analistas indicam, por exemplo, o Tesouro Direto IPCA+. Trata-se de um título público cuja remuneração é composta de uma taxa de juro e pela correção da inflação. Atualmente, é possível encontrar papéis com juros anuais ao redor de 7%. A preferência do mercado por eles reflete a avaliação de que o custo de vida seguirá subindo mais que o desejável, seja pela frouxa política fiscal do Palácio do Planalto, seja pelo agravamento das tensões geopolíticas que encarecem o petróleo e outros insumos no mercado internacional. Como a conjuntura pode retardar a queda da Selic ou levar o BC a elevá-la, títulos pós-fixados como o Tesouro Selic e o Tesouro Reserva também ganharão mais espaço nos portfólios, visto que são remunerados pela taxa básica.

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Mãos seguram um smartphone com capa transparente, exibindo o aplicativo Tesouro Direto na tela escura, com o botão Obter em azul. Um dedo toca a tela, e um anel prateado é visível no dedo anelar esquerdo.
Aplicativo do Tesouro Direto: os analistas indicam os papéis atrelados à inflação (Reprodução/.)
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Um fator externo tende a reforçar essa estratégia — a expectativa de que o Federal Reserve eleve os juros americanos para conter a inflação. Em declarações recentes, Kevin Warsh, presidente do Fed, evitou se comprometer com decisões futuras. Na prática, se isso acontecer, forçaria sua contraparte brasileira a manter uma Selic alta para que o país continuasse atraindo os investidores estrangeiros. No segmento de títulos privados de dívida, como os Certificados de Depósito Bancário, os Certificados de Recebíveis Imobiliários e as debêntures, o fator decisivo será a saúde financeira das instituições e das companhias que emitem os papéis em busca de capital. Diante do recorde de recuperações judiciais e do grande endividamento do setor produtivo, os especialistas recomendam evitar os títulos classificados como high yield, que compensam uma nota ruim de crédito do emissor com a promessa de remuneração mais alta ao investidor.

Infográfico Onde investir com ícones de lupa, dinheiro e gráfico de alta. Detalha estratégias de investimento conservadoras após a reeleição de Lula, divididas em Renda Fixa (títulos públicos atrelados à inflação, pós-fixados como Tesouro Selic, e títulos high grade) e Renda Variável (ações de empresas com forte geração de caixa, setores defensivos como bancos e petrolíferas, exportadoras de commodities e empresas estrangeiras de inteligência artificial)
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Para quem deseja investir em renda variável, é recomendável ter cuidado redobrado. “A geração de caixa das empresas será o ponto principal”, diz Gustavo Harada, estrategista-chefe da assessoria de investimentos Blackbird. Trata-se de um lembrete de que, nos próximos anos, os negócios que se endividarem mais que o desejável terão suas ações penalizadas na bolsa. Embora haja 340 companhias listadas na B3, o foco recairá sobre as que compõem o Ibovespa e, por isso, são consideradas pelos especialistas a elite do mercado acionário. Nesse contexto, os analistas dizem que o investidor deve preferir ações de setores considerados mais defensivos, isto é, que reúnem melhores condições de enfrentar cenários econômicos adversos como o que se desenha para o quarto mandato de Lula. É o caso dos grandes bancos, que acumulam uma sólida experiência de como lucrar com os juros altos sem perder o controle da inadimplência de sua carteira de crédito. Outros setores vistos como resilientes são os que contam com receita recorrente e corrigida pela inflação, como as concessionárias de saneamento, as de energia e as que administram rodovias.

As grandes empresas exportadoras de commodities agrícolas e minerais completam a lista, uma vez que a esperada fuga dos investidores estrangeiros deve pressionar o câmbio e favorecer empreendimentos que faturam em dólar. Na outra ponta, setores sensíveis aos juros altos ou que operam com margens apertadas de lucro serão castigados na bolsa. O exemplo mais claro é o das empresas de varejo. Para piorar, o endividamento das famílias estrangula o consumo e reduz suas receitas. Os analistas também recomendam evitar as construtoras.

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Homem de pele clara, cabelo escuro e terno azul marinho com gravata azul, gesticula com a mão direita aberta, falando em um evento com fundo azul
Warsh, do Fed: novas altas dos juros nos Estados Unidos pressionariam a Selic no Brasil (Sirachai Arunrugstichai/Bloomberg/Getty Images)

Por mais que se esforcem, a margem de manobra dos gestores de renda variável será restrita. Em agosto, o banco americano Morgan Stanley já alertava que, sem uma mudança substancial na política fiscal, a aversão dos investidores estrangeiros ao risco poderia catapultar o dólar para 6 reais e a Selic para 18%. A consequência seria uma implosão do Ibovespa, que, após alcançar o recorde de 209 067 pontos em outubro, poderia afundar até os 130 000 pontos em 2027 — uma queda livre de 38%. O impacto negativo sobre as ações seria generalizado. A XP, maior assessoria de investimentos do país, estima que, se a taxa real de juro permanecer ao redor de 8,5% ao ano — próxima da atual —, o Ibovespa perderia 20%. “O melhor é manter pouca exposição à bolsa e buscar oportunidades pontuais”, diz Rafael Espinoso, gerente de portfólio da gestora GCB Investimentos. Dado o bem conhecido descaso de Lula pelo custo que a farra fiscal impõe aos brasileiros, as boas oportunidades serão cada vez mais raras nos próximos quatro anos.

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Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31

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