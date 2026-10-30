As alternativas de investimento no novo governo em meio à turbulência nos mercados

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A reeleição de Lula reverteu as expectativas do mercado, que agora adota uma postura defensiva. Após a forte queda da bolsa e alta do dólar, investidores buscam segurança em renda fixa e ações de setores resilientes. Entenda as projeções e como proteger seus investimentos nos próximos quatro anos.

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A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa uma forte reversão de expectativas para o mercado, que apostava na vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL), cuja agenda de reformas econômicas agradava aos investidores. Ao vencer o primeiro turno, Bolsonaro disparou uma alta de 7,7% do Ibovespa, o principal índice da bolsa, que cravou um recorde de 206 912 pontos no pregão do dia seguinte. Foi a maior variação diária desde março de 2020. Boa parte dela foi impulsionada pelos estrangeiros, que injetaram quase 19 bilhões de reais na bolsa até o segundo turno. Agora, escaldado com o descaso do petista pelas contas públicas, o mercado partirá para uma estratégia defensiva. Já na noite de domingo 25, data do segundo turno, o EWZ, um fundo de índice negociado na bolsa de Nova York que replica as principais ações brasileiras, afundou cerca de 20%. Era o prenúncio da sangria que varreu o mercado no dia seguinte. O dólar subiu quase 11%, para 5,50 reais, e o Ibovespa afundou 16% até 11h10 de 26 de outubro, quando esta edição de VEJA NEGÓCIOS foi concluída. “Os estrangeiros se anteciparam à vitória de Flávio e investiram muito na bolsa”, diz Fernando Ferrer, sócio da assessoria de investimentos Lifetime. “A tendência agora é de um grande movimento inverso.” Os juros futuros também subiram com força. Os contratos que vencem em janeiro de 2031, por exemplo, avançavam de 2,61% para 15,25%.

É preciso, porém, separar a reação de curto prazo das estratégias para lidar com mais quatro anos de governo Lula. Se serve de alento, após dezoito anos no poder, o modelo econômico do PT é bem conhecido. A fim de reduzir a pressão das medidas populistas lançadas para se reeleger, o presidente deve adotar ajustes paliativos nas contas públicas, como bloqueios e contingenciamentos de gastos, insuficientes para conter a expansão da dívida da União. Essa teimosia gera dois efeitos negativos: atiça a inflação ao incentivar o consumo sem oferecer condições para que as empresas invistam no aumento da produção e leva os financistas a exigir prêmios maiores de risco para custear a gastança lulista. Tudo isso complica o trabalho do Banco Central. “O BC terá dificuldade para cortar a taxa de juro”, afirma Marcel Andrade, diretor da SulAmérica Investimentos, gestora com uma carteira de cerca de 100 bilhões de reais. “A queda será muito mais lenta do que seria se a oposição vencesse.”

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Por isso, os investimentos em renda fixa continuarão ocupando um papel central nas estratégias dos gestores nos próximos quatro anos, mas é possível calibrar a carteira para melhorar os ganhos. Os analistas indicam, por exemplo, o Tesouro Direto IPCA+. Trata-se de um título público cuja remuneração é composta de uma taxa de juro e pela correção da inflação. Atualmente, é possível encontrar papéis com juros anuais ao redor de 7%. A preferência do mercado por eles reflete a avaliação de que o custo de vida seguirá subindo mais que o desejável, seja pela frouxa política fiscal do Palácio do Planalto, seja pelo agravamento das tensões geopolíticas que encarecem o petróleo e outros insumos no mercado internacional. Como a conjuntura pode retardar a queda da Selic ou levar o BC a elevá-la, títulos pós-fixados como o Tesouro Selic e o Tesouro Reserva também ganharão mais espaço nos portfólios, visto que são remunerados pela taxa básica.

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Um fator externo tende a reforçar essa estratégia — a expectativa de que o Federal Reserve eleve os juros americanos para conter a inflação. Em declarações recentes, Kevin Warsh, presidente do Fed, evitou se comprometer com decisões futuras. Na prática, se isso acontecer, forçaria sua contraparte brasileira a manter uma Selic alta para que o país continuasse atraindo os investidores estrangeiros. No segmento de títulos privados de dívida, como os Certificados de Depósito Bancário, os Certificados de Recebíveis Imobiliários e as debêntures, o fator decisivo será a saúde financeira das instituições e das companhias que emitem os papéis em busca de capital. Diante do recorde de recuperações judiciais e do grande endividamento do setor produtivo, os especialistas recomendam evitar os títulos classificados como high yield, que compensam uma nota ruim de crédito do emissor com a promessa de remuneração mais alta ao investidor.

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Para quem deseja investir em renda variável, é recomendável ter cuidado redobrado. “A geração de caixa das empresas será o ponto principal”, diz Gustavo Harada, estrategista-chefe da assessoria de investimentos Blackbird. Trata-se de um lembrete de que, nos próximos anos, os negócios que se endividarem mais que o desejável terão suas ações penalizadas na bolsa. Embora haja 340 companhias listadas na B3, o foco recairá sobre as que compõem o Ibovespa e, por isso, são consideradas pelos especialistas a elite do mercado acionário. Nesse contexto, os analistas dizem que o investidor deve preferir ações de setores considerados mais defensivos, isto é, que reúnem melhores condições de enfrentar cenários econômicos adversos como o que se desenha para o quarto mandato de Lula. É o caso dos grandes bancos, que acumulam uma sólida experiência de como lucrar com os juros altos sem perder o controle da inadimplência de sua carteira de crédito. Outros setores vistos como resilientes são os que contam com receita recorrente e corrigida pela inflação, como as concessionárias de saneamento, as de energia e as que administram rodovias.

As grandes empresas exportadoras de commodities agrícolas e minerais completam a lista, uma vez que a esperada fuga dos investidores estrangeiros deve pressionar o câmbio e favorecer empreendimentos que faturam em dólar. Na outra ponta, setores sensíveis aos juros altos ou que operam com margens apertadas de lucro serão castigados na bolsa. O exemplo mais claro é o das empresas de varejo. Para piorar, o endividamento das famílias estrangula o consumo e reduz suas receitas. Os analistas também recomendam evitar as construtoras.

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Por mais que se esforcem, a margem de manobra dos gestores de renda variável será restrita. Em agosto, o banco americano Morgan Stanley já alertava que, sem uma mudança substancial na política fiscal, a aversão dos investidores estrangeiros ao risco poderia catapultar o dólar para 6 reais e a Selic para 18%. A consequência seria uma implosão do Ibovespa, que, após alcançar o recorde de 209 067 pontos em outubro, poderia afundar até os 130 000 pontos em 2027 — uma queda livre de 38%. O impacto negativo sobre as ações seria generalizado. A XP, maior assessoria de investimentos do país, estima que, se a taxa real de juro permanecer ao redor de 8,5% ao ano — próxima da atual —, o Ibovespa perderia 20%. “O melhor é manter pouca exposição à bolsa e buscar oportunidades pontuais”, diz Rafael Espinoso, gerente de portfólio da gestora GCB Investimentos. Dado o bem conhecido descaso de Lula pelo custo que a farra fiscal impõe aos brasileiros, as boas oportunidades serão cada vez mais raras nos próximos quatro anos.

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Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31