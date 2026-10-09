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Economia

As ações que mais subiram na semana seguinte ao primeiro turno das eleições

Entre os destaques, ações de varejistas, locadoras de veículos e empresas de outros setores

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 19h01
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
Bolsa de Valores, B3 (Carolina Ferraz/VEJA)
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A semana seguinte ao primeiro turno das eleições presidenciais foi marcada por uma forte valorização das ações negociadas na B3. Entre os destaques do período de cinco pregões encerrado nesta sexta-feira, 9, estão Lojas Quero-Quero, Movida, Magazine Luiza, Simpar e Pague Menos, e outras companhias que acumularam altas expressivas.

As ações da Lojas Quero-Quero lideraram a lista, com valorização de 89,61% no período. Na sequência, aparecem os papéis da Movida, que avançaram 74,56%, e do Magazine Luiza, com alta de 60,58%. A Simpar registrou ganho de 59,44%, enquanto a Pague Menos subiu 49,46%.

O movimento ocorreu em uma semana de forte euforia no mercado financeiro brasileiro após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, realizado no domingo, 4 de outubro. Na segunda-feira, 5, o Ibovespa registrou sua maior alta diária em mais de seis anos e ultrapassou pela primeira vez a marca dos 200 mil pontos.

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Na sexta-feira, o principal índice da bolsa brasileira avançou 1,36%, encerrando o pregão aos 209.017 pontos, novo recorde nominal de fechamento. Durante a sessão, o indicador chegou a 209.713,45 pontos, também uma máxima histórica.

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Parte do movimento dos ativos brasileiros esteve relacionada à repercussão do cenário eleitoral. A primeira pesquisa Datafolha sobre o segundo turno da disputa presidencial mostrou o senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por 49% a 45% das intenções de voto. A diferença configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

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