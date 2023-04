As 12 propostas legislativas decisivas para a indústria em 2023

Com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios no Brasil, a Confederação Nacional da Indústria publicou em março a Agenda Legislativa da CNI, tema do VEJA Insights deste mês. Trata-se de um conjunto de projetos de reformas estruturais e leis que melhorem a segurança jurídica e o ambiente de negócios, incentive as atividades empreendedoras e promovam o crescimento econômico com justiça social e equilíbrio ambiental. “O país precisa de uma indústria forte e diversificada que, de forma assertiva, contribua para o desenvolvimento de longo prazo”, explica Robson Braga de Andrade, presidente da CNI. “Para termos maior produtividade e competitividade, é necessário retirar os obstáculos impostos pelo Custo Brasil e cuidar bem do ambiente macroeconômico”.

+ CLIQUE PARA FAZER O DOWNLOAD DO VEJA INSIGHTS

A Agenda Legislativa é o principal instrumento de diálogo da indústria com os parlamentares, o governo federal e a sociedade civil. O documento lançado no último dia 28 de março, em sessão mista do Congresso Nacional. A CNI acompanha a tramitação de quase 10.000 propostas de leis e emendas constitucionais na Câmara e no Senado ao longo do ano, e em dezembro discute quais as mais importantes, e com mais probabilidade de serem votadas no ano seguinte em assembleias virtuais. Neste ano, 139 instituições – 27 federações estaduais das indústrias e 112 entidades setoriais nacionais – participaram da deliberação. No total, 668 proposições foram apreciadas para se chegar nos 139 projetos de lei dados como prioritários. Destes, foram escolhidas 12 propostas eleitas como fundamentais pelo setor industrial na chamada Pauta Mínima.

+ CLIQUE PARA FAZER O DOWNLOAD DO VEJA INSIGHTS

A CNI não apresenta textos próprios, apenas advoga contra ou a favor de propostas que já estejam sendo apreciadas pelo Legislativo. Quando lançada há 28 anos, a Agenda Legislativa defendia a derrubada ou veto da maioria dos itens ali elencados. Hoje, o posicionamento é convergente em relação a mais de 70% dos projetos, sendo que há apoio da CNI a todas as propostas da Pauta Mínima. “Isso mostra um amadurecimento do nosso trabalho, que deixou de só reclamar para adotar uma postura de propor melhorias”, analisa Marcos Borges, gerente-executivo de Relacionamento com o Poder Legislativo da CNI. “É muito mais fácil ser do contra, mas assumimos uma posição de buscar melhoras, de possibilitar desenvolvimento econômico e geração de empregos”.

Nos últimos 27 anos, importantes projetos defendidos na Pauta Mínima foram aprovados e melhoraram o ambiente de negócios brasileiro, como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (2008), o Cadastro Positivo (2011) e a Lei de Proteção de Dados (2018). A 27ª edição de VEJA Insights, em uma parceria com CNI, Senai e Sesi, aprofunda a discussão sobre os 12 itens da Pauta Mínima, e mostra como as propostas em discussão no Congresso podem ajudar o desenvolvimento econômico do Brasil. Clique para fazer o download gratuito.