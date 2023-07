Arrecadação federal recua 3,37% em junho mas registra recorde no semestre

A arrecadação do governo federal apresentou recuo real de 3,37% em junho sobre igual mês do ano anterior. No mês, foram 180,47 bilhões de reais, informou a Receita Federal nesta terça-feira, 25. No acumulado de janeiro a junho, o crescimento real da arrecadação foi de 0,31%, a 1,143 trilhão de reais. O melhor da série histórica iniciada em 1995, com valores corrigidos pela inflação, abaixo apenas do resultado de 2022, quando ficou em 186,764 bilhões de reais.

Segundo a Receita Federal, o resultado da arrecadação foi influenciado por alterações na legislação tributária e por “pagamentos atípicos”, tanto em 2022 quanto em 2023. Também foi registrado um “recolhimento atípico” de 6 bilhões reais em Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL ) em junho do ano passado, que não se repetiu em 2023.

A arrecadação administrada pela Receita, que engloba impostos de competência da União, caiu 2,70%, para 174,956 bilhões de reais. Já as receitas administrada por outros órgãos e entes recuaram 20,6%, a 5,5 bilhões de reais, sob forte influência dos royalties sobre a exploração de petróleo. Os setores da economia em que a arrecadação mais recuou no período foram os combustíveis (queda de 59%), extração de minerais metálicos (-59%) e metalurgia (-50%).

Siga