A arrecadação do governo federal atingiu 293,975 bilhões de reais em outubro, o maior valor registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1995.

O montante representa um crescimento de 7,28% em relação ao mesmo período do ano passado, descontada a inflação.

Nos dez primeiros meses de 2026, as receitas da União somaram 2,6 trilhões de reais, com expansão real de 7%, também um recorde para o período, segundo dados divulgados nesta terça-feira (24) pela Receita Federal.

O desempenho reforça a estratégia do governo Luiz Inácio Lula da Silva de ampliar as receitas para equilibrar as contas públicas.

A expansão da arrecadação ocorre, entretanto, em um cenário de desaceleração da atividade econômica e é favorecida por fatores como a manutenção dos juros elevados, mudanças na legislação tributária e ingressos extraordinários de recursos, cuja repetição nos próximos exercícios não está assegurada.

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Do total recolhido em outubro, 273 bilhões de reais corresponderam a tributos administrados diretamente pela Receita Federal, com alta real de 5,8%.

Outros 20 bilhões de reais vieram de receitas administradas por diferentes órgãos federais, rubrica que registrou expansão de 31%.

O resultado superou ligeiramente a expectativa do mercado financeiro, que projetava uma arrecadação de 292,9 bilhões de reais.

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Juros elevados impulsionam receitas

Um dos principais motores do crescimento da arrecadação foi a tributação dos rendimentos de aplicações financeiras.

O Imposto de Renda incidente sobre ganhos de capital rendeu 14,2 bilhões de reais em outubro, uma expansão real de 17,4%. No acumulado do ano, a cobrança movimentou 145 bilhões de reais, com crescimento de 17,5%.

O desempenho reflete tanto a elevada rentabilidade dos investimentos em renda fixa quanto as mudanças na legislação tributária, entre elas a cobrança de Imposto de Renda sobre dividendos, que entrou em vigor neste ano.

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A contribuição dos juros elevados para a arrecadação, porém, tem uma contrapartida nas contas públicas.

Embora aumentem os rendimentos tributáveis das aplicações financeiras, os juros também encarecem o financiamento da dívida pública e restringem o consumo e os investimentos produtivos.

Outro destaque foi o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

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Apesar da retração real de 1% em outubro, o tributo proporcionou uma receita de 843 bilhões de reais entre janeiro e outubro, crescimento de 17%.

O avanço está associado ao aumento das alíquotas promovido pelo governo em junho de 2025, após uma série de impasses com o Congresso Nacional.

Receitas extraordinárias somam R$ 29 bilhões

O desempenho da arrecadação também foi favorecido pelo ingresso de recursos de caráter extraordinário.

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Em outubro, o governo recebeu 3 bilhões de reais em pagamentos atípicos de tributos sobre o lucro das empresas e outros 2,9 bilhões de reais provenientes da cobrança de imposto sobre as exportações de petróleo bruto.

Com alíquota de 12%, o tributo sobre o petróleo foi instituído neste ano em meio à escalada dos preços internacionais da commodity, provocada pela guerra no Oriente Médio.

A medida integra a estratégia do governo para favorecer o abastecimento interno e conter a pressão sobre os preços dos combustíveis.

Juntas, essas duas fontes de recursos acrescentaram 29,8 bilhões de reais aos cofres públicos nos dez primeiros meses do ano.

Excluídos esses valores, a expansão real das receitas administradas diretamente pela Receita Federal teria sido de 5,5%, ante os 6,7% efetivamente registrados no período.

A diferença é relevante para a avaliação das contas públicas, uma vez que receitas temporárias podem ajudar o governo a cumprir suas metas fiscais no curto prazo.

Mas não necessariamente oferecem sustentação permanente para o crescimento das despesas obrigatórias.

Mercado de trabalho sustenta arrecadação

A expansão da massa salarial, que corresponde à soma das remunerações dos trabalhadores, também contribuiu para o desempenho das receitas federais.

As contribuições previdenciárias alcançaram 63 bilhões de reais em outubro, com crescimento real de 4,1%.

No acumulado do ano, a arrecadação previdenciária chegou a 640 bilhões de reais, uma alta de 5% acima da inflação.

Além do comportamento do mercado de trabalho, o resultado reflete a retomada gradual da tributação sobre a folha de pagamento de empresas de setores anteriormente beneficiados pela desoneração e de municípios.

Na direção contrária, a arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte sobre os rendimentos do trabalho diminuiu 4,3% em outubro, para 18 bilhões de reais.

A queda ocorre no primeiro ano de vigência da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores com rendimentos mensais de até 5 mil reais.

Os resultados contrastam com o enfraquecimento de outros indicadores econômicos.

Em setembro, período de referência para parte dos tributos recolhidos em outubro, a produção industrial apresentou retração de 3,77% na comparação anual.

O volume de serviços recuou 0,08%, enquanto as vendas do comércio avançaram apenas 0,27%.

Recorde não elimina desequilíbrio fiscal

Embora a arrecadação esteja em trajetória de crescimento, a expansão das receitas ainda não foi suficiente para eliminar o desequilíbrio das contas do governo central.

Entre janeiro e setembro, as receitas líquidas, descontadas as transferências obrigatórias para estados e municípios, somaram 1,9 trilhão de reais, com crescimento real de 6,5%.

As despesas federais, por sua vez, alcançaram 1,9 trilhão de reais, uma expansão de 5,4%.

O resultado foi um déficit primário de aproximadamente 89,7 bilhões de reais, sem considerar os gastos com juros da dívida pública.

O pagamento de benefícios previdenciários chegou a 864 bilhões de reais no período, enquanto outras despesas obrigatórias avançaram 10% acima da inflação.

Os números constam do boletim macrofiscal divulgado pelo Ministério da Fazenda nesta semana.

A tendência é que o governo encerre 2026 com um novo recorde de arrecadação.

As projeções do mercado financeiro coletadas no início de novembro apontavam para receitas de 252 bilhões de reais neste mês e de 323 bilhões de reais em dezembro.

Caso se confirmem, a arrecadação federal poderá superar a marca nominal de 3,2 trilhões de reais neste ano.

O desafio para 2027 será preservar o dinamismo das receitas em um ambiente de menor crescimento econômico e possível redução dos juros, fatores que podem limitar a expansão da arrecadação. A sustentabilidade do ajuste fiscal dependerá também da capacidade do governo de conter o avanço das despesas permanentes.