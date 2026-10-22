Arrecadação federal bate recorde para setembro e chega a R$ 239 bilhões

A arrecadação federal alcançou 239 bilhões de reais em setembro, com alta real de 5,62% em relação ao mesmo mês de 2025. Descontada a inflação, o resultado foi recorde para o mês na série histórica iniciada em 1995.

No acumulado de janeiro a setembro, as receitas federais somaram 2,35 trilhões de reais, avanço real de 6,97% sobre igual período do ano passado. Os dados mostram, portanto, crescimento acima da inflação tanto no resultado mensal quanto no acumulado de 2026.

As receitas administradas pela Receita Federal totalizaram 231 bilhões de reais em setembro, alta real de 5,03% na comparação anual. Nos nove primeiros meses do ano, chegaram a 2,25 trilhões de reais, com crescimento de 6,89%, já descontada a inflação.

Já a receita própria de outros órgãos federais somou 7,95 bilhões de reais em setembro, aumento real de 26,31% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, essa parcela atingiu 101 bilhões de reais, avanço real de 8,70%.