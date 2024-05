Arezzo&Co vai virar Azzas 2154 após fusão com Grupo Soma

A Arezzo&Co, holding de moda de marcas como Arezzo e Schultz, vai mudar de nome para Azzas 2154 e suas ações passarão a ser negociadas na B3 sob o ticker “AZZA3”.

A alteração de nome faz parte do processo de fusão com o Grupo Soma, anunciado em fevereiro. A assembleia para a aprovação da fusão entre as empresas foi convocada para 18 de junho.

O número é referente ao ano de 2154, Slogan utilizado pelo presidente da holding, Alexandre Birman, como sendo o horizonte de sua visão para o futuro da companhia.

A incorporação do Grupo Soma pela Arezzo unificará as bases acionárias das duas companhias. O Grupo Soma será extinto e todas as bases vão para a holding Arezzo&Co, rebatizada de Azzas 2154. A mudança foi divulgada no protocolo de incorporação do Soma, aprovado pelos conselhos de administração das duas empresas e divulgado no fim de semana ao mercado.

A fusão da Arezzo com a Soma, grupo dono de marcas como Farm e Hering, cria uma gigante do varejo de moda na América Latina. A previsão é que o faturamento da empresa pós fusão se aproxime de 13 bilhões de reais.

Ao todo, o grupo terá 34 marcas, 2.057 lojas, 1.520 franquias, 22.000 multimarcas, 22.000 funcionários e uma receita bruta anual de 12 bilhões de reais.

“A alteração da denominação social tem como objetivo estabelecer uma nova marca que represente o conceito da empresa resultante da incorporação. Esta mudança visa comunicar ao mercado o surgimento da nova empresa, que engloba quatro verticais de negócios distintas: (i) calçados e bolsas; (ii) vestuário feminino lifestyle; (iii) vestuário masculino lifestyle; e (iv) vestuário democrático”, detalhou o material da Arezzo