Arcabouço prevê explicações de presidente se meta fiscal for descumprida

O projeto de lei do novo arcabouço fiscal que chega ao Congresso Nacional nesta terça-feira, 18, prevê que o presidente da República terá de encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional em caso de descumprimento das metas de resultado das contas públicas. O texto versa sobre um novo dispositivo de regras fiscais, como a busca de resultado primário para zerar o déficit em 2024 e uma trava para os gastos, que devem ser de 70% da receita do governo.

Esse dispositivo sobre a explicação do presidente prevê que o chefe do executivo terá de explicar as razões para o descumprimento da meta e as medidas que são adotadas para a correção, porém não é prevista uma punição ao governo ou ao presidente da República em caso de descumprimento da meta.

“Caso a meta de resultado primário não seja cumprida, o Presidente da República encaminhará mensagem ao Congresso Nacional, até 31 de maio do exercício seguinte, com as razões do descumprimento e as medidas de correção”, diz o texto do novo arcabouço fiscal.

O dispositivo está nos moldes do que acontece atualmente no caso da meta de inflação. Quando há descumprimento, o presidente do Banco Central precisa endereçar uma carta ao ministro da Fazenda com as razões do estouro e as estratégias para a correção no ciclo seguinte.

Sobre o BC, o projeto prevê que o Banco Central preste contas semestrais ao Congresso Nacional. “No prazo de noventa dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central do Brasil apresentará, em reunião conjunta das comissões temáticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação do cumprimento dos objetivos e das metas das políticas monetária, creditícia e cambial, de forma a evidenciar o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços”, afirmou projeto encaminhado ao Congresso.

Projeto

O novo arcabouço fiscal substituirá o teto de gastos, caso aprovado. A proposta prevê que, a cada ano, o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária entre julho a junho. Há ainda um segundo limite. O governo terá que respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas. Essa banda vai variar entre 0,6% e 2,5% de crescimento real.