‘Arcabouço foi aperfeiçoado’, afirma Tebet após mudanças do relator

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, admitiu em entrevista na manhã desta quarta-feira, 17, que o texto do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) “aperfeiçoou” o arcabouço fiscal. “Relator teve a capacidade de ouvir não só o ministério da Fazenda, mas também o Planejamento. Temos que reconhecer que o arcabouço foi aperfeiçoado. Isso só aconteceu porque para haver diálogo é preciso boa vontade das duas partes”, disse Tebet.

A ministra lamentou, entretanto, o prazo para contingenciamento obrigatório em caso de descumprimento da meta. A proposta do governo em seu texto original previa contingenciamento facultativo. Cajado alterou também o período de entrega dos relatórios de avaliação de receitas e despesas indicativas de contingenciamento, que continuará sendo bimestral. A proposta do governo era de que a atual regra passasse para cada quatro meses. “Dois meses dificulta um pouco o trabalho e cria dificuldade aos ministérios menores, que podem precisar contingenciar gastos temporariamente. No fim do ano, isso pode precisar ser liberado de forma atropelada”, lamentou a ministra.

Apesar da reclamação, Tebet disse que o arcabouço fiscal, como está desenhado, visa controlar gastos públicos, não aumentá-los. “O país tem déficit hoje de 2% do seu PIB, algo em torno de 230 bilhões de reais. Vamos diminuir essa divida pela metade neste ano e zerá-la no ano que vem”, afirmou. “Temos confiança de que vamos conseguir cumprir a meta fiscal para que possamos sinalizar segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade”, completou.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está confiante com a aprovação do novo arcabouço fiscal. Nesta quarta-feira, 17, ele afirmou que há expectativa pela definição do caráter de urgência de ocorrer nesta quarta. Já, para a votação em plenário, a estimativa é que ocorra na próxima semana.

Para aprovação do texto, são necessários os votos de pelo menos 257 dos 513 deputados tanto na votação da urgência quanto para a aprovação do projeto de Lei. Após passar pelo plenário da Câmara, o texto vai para o Senado Federal e, se aprovado, vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).