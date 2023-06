Arcabouço fiscal avança no Senado e deve ir ao Plenário ainda hoje

O relatório do novo arcabouço fiscal elaborado pelo senador Omar Aziz (PP-AM) foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado na manhã desta quarta-feira, 21, por 19 votos favoráveis e 6 contrários. O texto ainda depende de análise do plenário, onde é necessário apoio mínimo de 41 senadores. A expectativa é que a votação ocorra ainda nessa quarta.

O texto do Senado ampliou o rol de exceções à regra que estabelece um limite para o crescimento das despesas públicas de um ano para o outro. Ficaram fora do arcabouço as despesas referentes à complementação do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), o FCDF (Fundo Constitucional do Distrito Federal) e as despesas com ciência, tecnologia e inovação.

As mudanças propostas pelo Senado criaram um clima de tensão com a Câmara, para onde o texto irá voltar com as mudanças. O deputado Cláudio Cajado (PP-BA), relator do texto, questionou a decisão: “Qual o critério? Não tem. Foi uma questão política”. Segundo ele, assim que o texto voltar para a Câmara, será difícil incluir novamente os itens no arcabouço. “Não vou fazer disso um cavalo de batalha, não é como se o Senado não pudesse promover alterações. Mas a Câmara não vai querer voltar o Fundeb para ficar de ruinzinha. A narrativa está errada”, completa.

O arcabouço fiscal prevê duas regras principais: uma de resultado primário, que prevê zerar o déficit público no próximo ano e também limita o aumento das despesas a 70% do ganho real da receita no ano anterior — ou 50% em caso de descumprimento da meta de resultado primário — não podendo ser inferior a 0,6% ou superior a 2,5%. Hoje, o orçamento federal só tem crescimento nominal (pela inflação). Caso haja o descumprimento, serão acionados também gatilhos, como a proibição da criação de cargos, alteração de estruturas de carreiras, novas despesas obrigatórias ou ampliação de incentivos fiscais.