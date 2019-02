Arábia Saudita produz 10 mi barris/dia de petróleo, diz ministro

Por Osamu Tsukimori

TÓQUIO, 8 Mai (Reuters) – A Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, está produzindo cerca de 10 milhões de barris por dia (bpd) e armazenando 80 milhões de barris para satisfazer qualquer interrupção inesperada do abastecimento, disse nesta terça-feira o ministro do Petróleo saudita, Ali al-Naimi.

As preocupações sobre uma interrupção da oferta do Oriente Médio, devido a um aumento das tensões entre Ocidente e Irã sobre o programa nuclear de Teerã, levaram a uma alta de 20 por cento nos preços do petróleo tipo Brent desde o início do ano, para 128 dólares em março.

Desde então, os preços caíram, mas os elevados preços do petróleo ameaçam fazer descarrilar a frágil recuperação econômica global.

Isso levou a Arábia Saudita, aliado chave dos Estados Unidos, a insistir várias vezes que os mercados estão bem abastecidos.

Apesar dos declínios recentes, Naimi disse a repórteres durante uma viagem ao Japão que os preços estavam altos.

Em resposta a perguntas sobre se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) precisava aumentar suas cotas de produção em uma reunião em 14 de junho, ele disse: “Eles vão ter que esperar pela reunião. Isso é algo que devemos discutir.”

Com 10 milhões de barris diários, a produção da Arábia Saudita é a mesma que no mês passado, que foi o maior desde novembro, quando superou as máximas em várias décadas.

O reino está pronto para recorrer à sua capacidade ociosa de 2,5 milhões de barris de petróleo por dia se necessário, acrescentou o ministro.

“Além de nossa capacidade de reserva de 2,5 milhões de barris por dia, temos armazenado, em tanques e oleodutos, cerca de 80 milhões de barris”, disse Naimi.

As declarações de Naimi colaboraram para pressionar os preços do petróleo nesta terça-feira.

(Reportagem de Osamu Tsukimori)