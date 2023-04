Aprovação do arcabouço fiscal é teste de fogo para Haddad, Tebet e Padilha

A Ministra do Planejamento, Simone Tebet admitiu que toda a estrutura do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, será apresentado ao Congresso como Projeto de Lei Complementar (PLP). Isso representa uma dificuldade extra ao governo, já que a matéria só poderá ser aprovada pelo quórum de maioria absoluta, em dois turnos de discussão e votação.

Se fosse apresentado como Lei Ordinária, o processo seria um pouco mais simples e a aprovação seria apenas por maioria absoluta dos parlamentares presentes durante a votação. “Em nenhum momento pensamos em colocar parâmetros em Lei Ordinária. A LDO traz alguns parâmetros, como deve ser, mas toda a estrutura do arcabouço está no PLP”, disse. Para 2026, entretanto, uma alternativa mais simples de tramitação já foi pensada. “Tem uma saída, que não posso adiantar, mas vai estar no texto e ficará muito claro”, disse a ministra.

A aprovação do novo arcabouço fiscal é um teste de fogo também para o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela coordenação política do governo e interlocução com o Congresso. Como revelado por VEJA, a demora na liberação de cargos e emendas aumenta a animosidade para a votação da proposta que vai substituir o teto de gastos. “Ele cuida só dos seus interesses pessoais e não enfrenta o PT de jeito nenhum”, disse um líder próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “Todas as nomeações do PT saem mais rápido do que as nossas”, completou.

A predileção tem motivo, além de seu partido: Padilha sonha em vencer as prévias do PT em São Paulo em 2026, para governador ou senador. No passado ele perdeu a indicação para Jilmar Tatto à prefeitura de São Paulo.

Padilha tem sido comparado a Ideli Salvatti, que foi ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais entre 2011 e 2014 e pouca saudade deixou no Congresso. Parlamentares reclamavam da baixa liberação de verbas de emendas, de manobras para interferir na agenda do Legislativo, ameaças de retaliação em votações incômodas e dificuldade de diálogo direto com a presidente Dilma Rousseff.

O texto do arcabouço fiscal foi apresentado pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet no dia 30 de março e a expectativa era que ele fosse entregue na segunda-feira, 17, porém, a mudança na data se deu porque Lira precisou passar por uma avaliação médica após uma cirurgia. A matéria deverá ser analisada pela Casa em até 20 dias.

O documento encaminhado ao Congresso já contemplará diversas modificações desde a primeira versão. As principais são a incorporação dos conceitos do novo marco fiscal e dos parâmetros que serão utilizados para os próximos quatro anos do arcabouço.

A proposta prevê que, a cada ano, o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária entre julho a junho. Há ainda um segundo limite. O governo terá de respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas. Essa banda vai variar entre 0,6% e 2,5% de crescimento real.