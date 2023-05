Aprovação do arcabouço eleva otimismo de Haddad com reforma tributária

A expectativa por uma aprovação tranquila do arcabouço fiscal na Câmara, nesta semana, elevou o espírito de Fernando Haddad. O ministro da Fazenda falou há pouco com jornalistas e esbanjou otimismo com o andamento da reforma tributária. “Estou convencido de que a gente vai votá-la na Câmara antes do recesso”, disse.

Segundo o ministro, o objetivo é conseguir quórum equivalente ao de emenda constitucional (308 votos) para a votação. “Na verdade, vamos ter mais”, afirmou.

Questionado se a expectativa não era muito otimista, Haddad brincou: “Claro, se eu não fosse otimista eu não teria aceitado esse emprego”.

O clima no entorno do ministro da Fazenda é de absoluta tranquilidade em relação à votação da nova regra fiscal, marcada para quarta-feira na Câmara. O arcabouço fiscal contou com apoio de ampla maioria na Câmara, recebendo 367 votos favoráveis e 102 contrários.