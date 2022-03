Apps que driblam controles de Putin à informação disparam na Rússia

O cerco do presidente russo Vladimir Putin a empresas de tecnologia e informação ocidentais, como Facebook, Twitter e Google, assim como a estratégia de controle da narrativa via mídia estatal, fez com que os russos utilizem a criatividade e brechas de ferramentas online para driblar o cerco a informação. Segundo o Sensor Tower, serviço de monitoramento de ferramentas virtuais, sete dos 20 apps mais baixados na Rússia são VPNs, redes privadas virtuais. Entre os três primeiros, dois são VPNs, atrás apenas do app russo de mensagens, Telegram. As redes de VPN estão a frente até mesmo do TikTok, popular app chinês, que aparece em 13º no ranking.

Por VPNs, os russos conseguem driblar os serviços bloqueados e postar no Twitter, por exemplo.

Segundo a rede de TV americana CNN, durante a semana de 28 de fevereiro, os internautas russos baixaram os cinco principais aplicativos VPN nas lojas de aplicativos da Apple e do Google um total de 2,7 milhões de vezes, um aumento de quase três vezes na demanda em comparação com a semana anterior.

Além da VPN, outro meio de fugir do controle de informação tem sido o uso de aplicativos de mensagens criptografados. como o Signal. O app foi baixado 130.000 vezes no país na semana passada, um aumento de 28% em relação à semana anterior. Se antes SensorTower disse que o Signal foi baixado 132.000 vezes no país na semana passada, um aumento de mais de 28% em relação à semana anterior. Há duas semanas, ele ocupava o lugar 462 na lista de apps mais baixados da Rússia, hoje, é o 79º, tendo subido 26 posições entre sábado, 12, e domingo, 13.