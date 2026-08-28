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Apple TV fica até 27% mais caro no Brasil; veja os novos preços

Mensalidade sobe para R$ 34,90, enquanto assinatura anual passa a custar R$ 279; Apple One também sofre reajuste

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 13h56
Apresentação da Apple TV em São Francisco, na Califórnia
A Apple TV reúne produções como Ruptura, Ted Lasso, The Morning Show e Slow Horses. (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images/Getty Images)
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A Apple aumentou nesta sexta-feira, 28, os preços do Apple TV no Brasil. A mensalidade do serviço de streaming passou de 29,90 reais para 34,90 reais, uma alta de 16,7%.

O reajuste foi ainda maior na assinatura anual. O valor avançou de 220 reais para 279 reais, aumento de 26,8%. Mesmo após a alta, o pagamento antecipado representa uma economia de 139,80 reais em relação ao custo acumulado de doze mensalidades.

O plano individual do Apple One, pacote que reúne diferentes serviços da empresa, também ficou mais caro. A assinatura subiu de 42,90 reais para 47,90 reais por mês, acréscimo de 11,7%.

O Apple One Individual inclui, além do streaming de filmes e séries, o Apple Music, o catálogo de jogos Apple Arcade e espaço adicional no serviço de armazenamento iCloud.

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Novos preços

  • Apple TV mensal: de R$ 29,90 para R$ 34,90
  • Apple TV anual: de R$ 220 para R$ 279
  • Apple One Individual: de R$ 42,90 para R$ 47,90
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Os novos valores já valem para quem contratar os serviços. Os clientes atuais, porém, não terão a cobrança alterada imediatamente. A Apple informou que enviará um aviso por e-mail aproximadamente trinta dias antes da primeira fatura com o preço reajustado.

A alta também alcançou os Estados Unidos. Por lá, a mensalidade do Apple TV passou de 12,99 dólares para 14,99 dólares, enquanto o plano anual subiu de 99 dólares para 119 dólares. O Apple One Individual avançou de 19,95 dólares para 21,95 dólares mensais.

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O reajuste ocorre em meio à ampliação dos investimentos da Apple em conteúdo próprio e transmissões esportivas. Nos Estados Unidos, o serviço incorporou competições como a Major League Soccer e garantiu os direitos de transmissão da Fórmula 1.

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