Apple revela preços de iPhones no Brasil – variam de R$ 5.199 a R$ 9.999

A Apple revelou em seu site os preços dos recém-lançados iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max no Brasil. O mais barato deles, o iPhone XR de 64 GB, custará 5.199 reais e será vendido nas cores branco, preto, azul, amarelo, coral e vermelho. Ainda há versões com 128 GB e 256 GB, que custarão 5.499 reais e 5.999 reais, respectivamente.

O iPhone XS custará a partir de 7.299 reais na versão com 64 GB e será comercializado nas cores prateado, cinza espacial e dourado. Os preços chegam a 9.299 reais na versão com 512 GB. Ainda há a opção com 256 GB por 8.099 reais.

Já o iPhone XS Max custará de 7.999 (64 GB) reais a 9.999 reais (512 GB), dependendo da capacidade de armazenamento do aparelho. O de 256 GB sairá por 8.799 reais.

Nenhum dos modelos ainda está disponível para venda no país e a Apple não revelou quando isso acontecerá. Os aparelhos foram apresentados em setembro nos Estados Unidos.

Outros lançamentos

A Apple apresentou nesta terça-feira os novos modelos de MacBook Air, iPad Pro e Mac Mini em evento apresentado pelo presidente Tim Cook e realizado na Academia de Música do Brooklyn, em Nova York.

Fabricado com alumínio 100% reciclado, o MacBook Air chegará ao mercado com uma tela retina de alta densidade de pixels. O novo dispositivo teve a tela ampliada para 13,3 polegadas sem alterar as dimensões.

O portátil adota pela primeira vez o Touch ID que a empresa já usa em outros dos produtos, como o iPhone e iPad. O novo MacBook Air tem uma espessura de 15,6 milímetros e pesa 1,25 quilo, um pouco mais leve que o antecessor.

O MacBook Air conta com duas entradas USB-C, tem um microprocessador Intel i5 de oitava geração, até 16 GB de memória RAM, SSD de até 1,5 TB e bateria com 13 horas de autonomia de reprodução de imagens.

Esta é a primeira grande atualização do MacBook Air em três anos. O novo dispositivo, que custará 1.199 dólares, poderá ser comprado a partir desta terça-feira na internet e 7 de novembro nas lojas físicas nos Estados Unidos.

A empresa californiana também anunciou o novo Mac Mini, com memória de até 64 GB, cinco vezes mais rápido que o seu modelo anterior. Fabricado com alumínio 100% reciclado, como no caso do MacBook Air, é vendido por 799 dólares.

O evento ainda contou com o lançamento do iPad Pro, que eliminou pela primeira vez o botão de menu até então situado embaixo da tela e introduziu o sistema de reconhecimento facial Face IDE.

Das duas versões que serão lançadas, a pequena tem uma tela de 28 centímetros, dois a mais que o modelo anterior, mas as mesmas dimensões. A grande apresenta uma tela de quase 33 centímetros.

Assim como fez com o novo iPhone, a Apple reduziu consideravelmente a espessura dos tablets e, em um movimento que poucos esperavam, eliminou o tradicional conector de áudio analógico.

Os novos iPad Pro contam com o chip A12X Bionic, uma CPU de oito núcleos, uma GPU de sete núcleos, 1 TB de armazenamento e uma bateria que, segundo a companhia, tem autonomia de 10 horas de uso contínuo.

A câmera será de 12 megapixels, com capacidade para gravar vídeo em 4K, e o dispositivo apresenta quatro alto-falantes diferentes. Os novos tablets custam 799 dólares (modelo pequeno) e 999 dólares (grande).

(Com EFE)