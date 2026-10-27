Apple lança novo MacBook Pro com preços que vão de R$ 25 mil a R$ 50 mil

A Apple anunciou nesta terça-feira, 27, uma nova geração do MacBook Pro de 14 polegadas, equipada com o processador M6. O notebook chega ao mercado brasileiro com preço inicial de 24.999 reais, que pode alcançar 49.909 reais na configuração mais completa. Entre os principais destaques estão os avanços em desempenho gráfico e inteligência artificial (IA), além de uma autonomia de bateria de até 24 horas, segundo a fabricante.

Configurações de processamento

O novo chip M6 reúne uma CPU de 12 núcleos e uma GPU com outros 12 núcleos, cada um equipado com aceleradores voltados à inteligência artificial. De acordo com a Apple, o componente oferece desempenho gráfico até 30% superior ao do M5 e ganhos de até 25% em determinadas tarefas de IA. O processador também foi desenvolvido com tecnologia de fabricação de dois nanômetros e conta com duas Neural Engines de 16 núcleos, destinadas a acelerar operações de inteligência artificial diretamente no computador.

A configuração de entrada tem 16 GB de memória unificada, mas o consumidor também pode optar por versões com 24 GB ou 32 GB. O preço final varia conforme as especificações escolhidas, incluindo a quantidade de memória, a opção de tela com acabamento nano-texture e a potência do adaptador de energia fornecido com o equipamento.

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Outras especificações

A fabricante também promete até 24 horas de funcionamento longe da tomada, além de carregamento rápido capaz de recuperar metade da bateria em 30 minutos. O notebook mantém a tela Liquid Retina XDR e passa a oferecer compatibilidade com Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Entre as conexões disponíveis estão HDMI, MagSafe 3, três portas Thunderbolt 4, leitor de cartões SDXC e entrada para fones de ouvido.

As encomendas antecipadas começam nesta quarta-feira, 28, e a chegada às lojas está prevista para 6 de novembro. O anúncio ocorre na véspera do evento “Pro and Tell”, marcado para o dia 28 de outubro, em Los Angeles.