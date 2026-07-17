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Apple desbanca Nvidia e recupera posto de empresa mais valiosa do mundo

Fabricante do iPhone volta à liderança em valor de mercado em meio à reavaliação dos investidores sobre o setor de inteligência artificial

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 13h01 | Atualizado em 17 jul 2026, 23h25
Loja da Apple em Shanghai, na China. 12/03/2024
Enquanto a Nvidia acumula alta mais modesta em 2026, a Apple registra valorização superior a 20% no ano. (CFOTO/Future Publishing/Getty Images)
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A Apple voltou a ocupar nesta sexta-feira, 17, o posto de empresa mais valiosa do mundo ao ultrapassar a Nvidia em valor de mercado. A fabricante do iPhone chegou a uma avaliação de aproximadamente US$ 4,88 trilhões, enquanto a Nvidia recuou para cerca de US$ 4,86 trilhões, após queda de cerca de 3,5% nas ações.

A mudança ocorre pouco mais de um ano depois de a Nvidia assumir a liderança do ranking, impulsionada pelo avanço da inteligência artificial. Em outubro de 2025, a fabricante de chips tornou-se a primeira empresa do mundo a superar a marca de US$ 5 trilhões em valor de mercado.

A troca de posições reflete uma mudança no comportamento dos investidores, que passaram a reduzir a exposição às empresas mais diretamente ligadas aos elevados investimentos em infraestrutura para inteligência artificial e a direcionar recursos para companhias consideradas menos dependentes desse ciclo.

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Enquanto a Nvidia acumula alta mais modesta em 2026, a Apple registra valorização superior a 20% no ano, impulsionada pela expectativa de expansão de seus recursos de inteligência artificial e pelo desempenho de suas ações nas últimas semanas.

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O movimento também ocorre após a Apple apresentar, no mês passado, uma nova versão da Siri baseada em inteligência artificial e ampliar sua estratégia para o Apple Intelligence, conjunto de funcionalidades de IA da empresa. A companhia também recebeu autorização para disponibilizar a plataforma na China, um de seus principais mercados.

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Apesar da perda temporária da liderança, a Nvidia continua sendo a principal fornecedora de processadores utilizados por empresas que desenvolvem modelos de inteligência artificial generativa. Os chips da companhia seguem sendo amplamente empregados por empresas como OpenAI, Microsoft, Meta, Amazon e Google na expansão de suas infraestruturas de IA.

Nesta sexta-feira, porém, as ações da fabricante de chips foram pressionadas pelo desempenho do setor de tecnologia. O mercado também repercutiu o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial da startup chinesa Moonshot, movimento que reforçou entre investidores a percepção de que o ritmo dos investimentos em infraestrutura para IA pode perder força nos próximos meses.

A Apple, por outro lado, tem sido vista pelo mercado como uma empresa menos exposta aos elevados gastos com data centers e infraestrutura de inteligência artificial. Em vez de desenvolver grandes modelos próprios, a estratégia da companhia tem se concentrado na incorporação de recursos de IA ao ecossistema de dispositivos e serviços, aproveitando sua base instalada de bilhões de aparelhos.

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A disputa entre Apple e Nvidia pela liderança em valor de mercado, no entanto, permanece aberta. Como ambas têm capitalização próxima de US$ 5 trilhões, oscilações diárias nas ações podem voltar a alterar a posição das duas empresas no ranking global.

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