Apple corta pela metade taxa de AppStore para pequenos negócios

Quem desenvolve um aplicativo e o coloca à disposição de seus clientes na loja da AppStore, disponível em todos os iPhones do mundo, muitas vezes é pego de surpresa ao saber que terá que deixar 30% do valor do que for vendido por este canal para a Apple. A taxa é tão elevada que motivou uma das grandes brigas judiciais deste ano quando a Epic Games, dona do game Fortnite, abriu um processo contra a Apple, nos Estados Unidos, depois de ter seus jogos banidos da loja de aplicativos supostamente por tentar burlar o sistema de cobrança da AppStore. Até outras BigTechs questionaram a empresa. O Facebook chegou a fazer um comunicado durante a pandemia acusando-a de se negar a zerar a taxa para um programa que ajudaria os pequenos negócios. Mas agora, a Apple diz que quer ajudar as pequenas empresas e anunciou nesta quarta-feira, 18, que vai cortar pela metade a taxa para quem fatura até 1 milhão de dólares por meio da loja. A novidade valerá no mundo todo, inclusive no Brasil, a partir de janeiro de 2021. A Apple, entretanto, não informou qual é a taxa de câmbio no Brasil.

Apesar de ser um corte significativo, ainda assim a taxa será de 15%. Para a Apple, não vai significar uma perda de receita expressiva. Os aplicativos que faturam até 1 milhão de dólares respondem por apenas 5% do faturamento da loja de aplicativos da Apple, segundo a consultoria americana Sensor Tower, apesar de representarem mais de 95% dos aplicativos disponíveis. A empresa não abre o quanto fatura exatamente com a AppStore, mas analistas estima que no ano fiscal de 2020 tenha sido algo em torno de 20 bilhões de dólares. No balanço da empresa, as receitas com a AppStore estão numa linha chamada serviços que consolida também o faturamento com propaganda e serviços de nuvem. Na linha serviços, a Apple faturou 53 bilhões de dólares no ano fiscal de 2020, que terminou em setembro. É a segunda maior linha de receitas da Apple, só perdendo para as vendas do iPhone que somaram mais de 137 bilhões de dólares.

No comunicado feito nesta quarta pela Apple, o presidente da empresa, Tim Cook, disse que a decisão de cortar as taxas se deve ao fato de as pequenas empresas serem a espinha dorsal da economia e o coração da inovação.“A App Store tem sido um motor de crescimento econômico como nenhum outro, criando milhões de novos empregos e um caminho para o empreendedorismo acessível a qualquer pessoa com uma grande ideia”, disse Cook no comunicado. “Nosso novo programa leva esse progresso adiante – ajudando os desenvolvedores a financiar seus pequenos negócios, assumir riscos em novas ideias, expandir suas equipes e continuar a fazer aplicativos que enriquecem a vida das pessoas.”

A taxa da Apple tem sido questionada no mundo inteiro não só pelas empresas, mas também pelas autoridades. Na Europa, a empresa está sendo investigada pelas autoridades por práticas anticompetitivas. O Congresso americano também questiona o poder dominante da empresa, que tem mais de um bilhão de aparelhos vendidos no mundo, o que significa um bilhão de clientes na sua AppStore. Neste ano, a Apple passou a ser a companhia mais valiosa do mundo e seu valor de mercado ultrapassa 2 trilhões de dólares. Mas não é só a Apple que cobra caro para permitir vendas pela sua loja de aplicativos. O sistema Android do Google também cobra seus 30%.