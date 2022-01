Apple, a empresa mais valiosa do mundo, alcança US$ 3 trilhões

A Apple começou o ano com o pé direito e rumo a um recorde mundial: a companhia de Steve Jobs nascida em uma garagem, e hoje comandada por Tim Cook, é a primeira empresa do mundo a ultrapassar 3 trilhões de dólares em valor de mercado, cerca 16,9 trilhões de reais na cotação atual, se tornando a mais valiosa do mundo.

Nesta segunda-feira, 3, os papéis da empresa atingiram o preço recorde de um recorde de 182,88 dólares por ação, passando a valer 3 trilhões, o maior valor de mercado para uma empresa aberta dos Estados Unidos. Com essa avaliação, a Apple corresponde a 7% do S&P 500 e representa 3,3% do valor de todos os mercados de ações globais, segundo cálculo do analista Howard Silverblatt em entrevista para o The New York Times. Se fosse um país, o valor poderia posicionar a Apple como a quinta maior nação do mundo, ficando atrás de Alemanha, com PIB de 3,8 trilhões de dólares.

No ano passado, as ações da Apple acumularam alta de 33%, e os investidores continuam apostando em maiores altas para este ano, que deve manter forte demanda pelos seus iPhones e por seus outros serviços de assinatura (Apple Music, Apple TV +, iCloud e App Store). Investidores também estão animados com um possível lançamento de um óculos de realidade virtual e aumentada, posicionando a empresa no metaverso.

A empresa já havia batido o recorde em 2018 ao ser a primeira a 1 trilhão de dólares em valor de mercado, e repetiu o feito em 2020, ao atingir 2 trilhões de dólares. Com tantos recordes acumulados, era esperado que, para a empresa romper a nova marca, seria apenas uma questão de tempo.