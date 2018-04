App vai distribuir livro infantil para passageiros nesta quarta-feira

Para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado nesta quarta-feira, 18, a 99 e a editora Companhia das Letras vão presentear motoristas e passageiros com livros infantis e um mês de assinatura do clube Expresso Letrinhas.

Ao todo, 150 motoristas e 150 passageiros vão ganhar o livro A parte que falta, de Shel Silverstein. O presente vai para os motoristas que tiverem melhor engajamento e avaliação do aplicativo em São Paulo. Os passageiros sortudos serão escolhidos pelos próprios condutores.

As vendas do livro escolhido para distribuição aumentaram 11.933% depois que a youtuber Julia Tolezano, do canal JoutJout Prazer, divulgou um vídeo lendo a história. De acordo com estudo da Nielsen, a obra ocupava a 12.011° colocação no ranking mundial de vendas de livros na segunda semana de fevereiro. Com a viralização do vídeo, o livro subiu para a 28° colocação.

Além disso, todos os usuários da 99 receberão um código promocional via aplicativo que dará direito à assinatura de um mês do clube Expresso Letrinhas. O clube envia, todo mês, dois títulos selecionados para três faixas etárias distintas.

“A 99 é o aplicativo de mobilidade urbana que está sempre preocupada com seus motoristas e passageiros. Por isso, estamos presenteando a todos, para que possamos incentivar este importante hábito”, afirma Marcus Andrade, Gerente Regional para São Paulo.

Esta não é primeira vez que a empresa distribui brindes em suas corridas. Ovos de chocolate já foram entregues em algumas corridas no período de Páscoa.