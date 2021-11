App Facily terá de doar R$ 1 mil por reclamação de consumidor não atendida

O aplicativo Facily, que vende produtos com valores abaixo do mercado ao juntar pessoas para fazer compras no atacado, bateu nos últimos meses o recorde histórico de reclamações no Procon-SP – foram mais 150 mil até outubro, principalmente relacionadas à não entrega de produtos já pagos. Após reunião com o órgão realizada na quinta-feira, 11, o aplicativo firmou um termo de compromisso no qual terá de reembolsar os consumidores e diminuir as reclamações em 80%.

A empresa terá de doar mil reais ao Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (destinado a ações de defesa do consumidor) a cada reclamação registrada no Procon-SP e não resolvida. A indenização terá de ser realizada em até cinco dias úteis. Além disso, a empresa criará um fundo de 250 milhões de reais para reparar os danos ao consumidor e terá de aperfeiçoar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

“O reconhecimento da empresa de que errou, gerou transtornos aos consumidores e de que irá efetivamente resolver a situação nos motivou a recebê-los. Mas a Facily deverá cumprir todos os pontos estabelecidos no acordo, caso contrário, iremos aplicar a multa prevista pelo Código de Defesa do Consumidor que chega a mais de dez milhões de reais”, diz Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

Aplicativo

O aplicativo Facily foi fundado pelo ex-vice-presidente do Facebook, Diego Dzodan, que deixou o alto cargo na empresa em 2018 para empreender. Na origem da empresa, Dzodan ficou conhecido como o CEO que mandava mensagens para os consumidores para saber como poderia aprimorar os serviços. Recentemente, porém, a situação mudou.

Com a alta inflação e o encarecimento das compras do supermercado, o aplicativo teve uma expansão fortíssima, já possui 10 milhões de usuários e ocupa o 14º lugar de mais populares na Apple Store, acima de marcas conhecidas como Submarino, Havan e Shoptime. Nas últimas semanas, porém, a plataforma alcançou uma marca nada admirável: a de ocupar o recorde histórico de reclamações no Procon.

Pessoas em todos os estados – o aplicativo está em sete estados e no Distrito Federal – alegam que pagaram, mas não receberam os produtos.