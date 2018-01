App do Detran.SP avisa quando fazer manutenção do carro

O Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) acaba de lançar um recurso que ajuda motoristas a lembrar de fazer a manutenção do carro. O aplicativo do órgão, disponibilizado gratuitamente na Apple Store e na Play Store, agora permite que os condutores registrem a última troca de peças do veículo e calculem quando deverá ser a próxima.

A “Agenda do Carro”, como foi batizado o novo recurso, também oferece a opção de enviar alertas de lembrete quando a data da próxima manutenção estiver próxima. O órgão afirma que é possível, ainda, calcular o consumo médio de combustível do veículo e, assim, acionar as notificações para não se esquecer de abastecer.

“A ferramenta tem como objetivo simplificar a rotina de manutenção, para que o motorista não seja pego de surpresa. Afinal, são itens com diferentes vidas úteis”, afirma Neiva Aparecida Doretto, diretora-vice-presidente do Detran.SP, em comunicado. “Desta forma, mesmo que o veículo seja utilizado por mais de um motorista, a notificação ajuda a lembrar a hora certa de ir fazer a revisão.” Segundo ela, qualquer item que o motorista achar pertinente pode ser inserido na agenda, como, por exemplo, fazer a limpeza do carro.

O aplicativo também permite que os usuários solicitem a segunda via da CNH e acompanhem a emissão do documento, consultem multas do próprio veículo ou de terceiros e pesquisem peças usadas para comprar. Para utilizar o app, é necessário criar um login e senha no site do Detran.SP.