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Economia

App de proteção a mulheres de SP supera 20 mil acionamentos do botão do pânico

SP Mulher Segura já reúne mais de 81 mil usuárias ativas, alta de 26% em apenas três meses

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 10h00
Violência contra a mulher: prioridade só na teoria -
Manifestação pelo fim da violência contra a mulher, em 2021 (Eduardo Valente/iShoot/Futura Press/.)
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App de proteção a mulheres de SP supera 20 mil acionamentos do botão do pânico Priorizar nos meus resultados Google

Criado há pouco mais de dois anos para colocar parte da rede de proteção às mulheres dentro do celular, o aplicativo SP Mulher Segura começa a ganhar escala em São Paulo. A plataforma já registrou 20.542 acionamentos do botão do pânico desde seu lançamento, em março de 2024, e ultrapassou a marca de 81 mil usuárias ativas.

A base cresceu 26% em apenas três meses. Eram cerca de 64 mil mulheres utilizando o aplicativo anteriormente. O avanço foi acompanhado por campanhas do governo paulista para ampliar o conhecimento sobre a ferramenta.

O dado mais eloquente, porém, está no uso dos serviços de emergência. Além dos mais de 20 mil acionamentos do botão do pânico, o aplicativo já foi utilizado para registrar mais de 3 mil boletins de ocorrência e solicitar quase 700 medidas protetivas de urgência.

Disponível para mulheres que possuem medida protetiva vigente, o botão do pânico envia uma ocorrência diretamente ao Centro de Operações da Polícia Militar e compartilha a localização da vítima para permitir o envio de uma equipe.

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O aplicativo também passou a permitir o cadastro de pessoas de confiança como contatos de emergência e reúne um mapa com Delegacias de Defesa da Mulher, batalhões da Polícia Militar e unidades do Instituto Médico Legal. A tentativa é transformar o celular, muitas vezes o único instrumento disponível numa situação de risco, numa porta de entrada imediata para a rede de proteção do Estado.

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