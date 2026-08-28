App de proteção a mulheres de SP supera 20 mil acionamentos do botão do pânico

Criado há pouco mais de dois anos para colocar parte da rede de proteção às mulheres dentro do celular, o aplicativo SP Mulher Segura começa a ganhar escala em São Paulo. A plataforma já registrou 20.542 acionamentos do botão do pânico desde seu lançamento, em março de 2024, e ultrapassou a marca de 81 mil usuárias ativas.

A base cresceu 26% em apenas três meses. Eram cerca de 64 mil mulheres utilizando o aplicativo anteriormente. O avanço foi acompanhado por campanhas do governo paulista para ampliar o conhecimento sobre a ferramenta.

O dado mais eloquente, porém, está no uso dos serviços de emergência. Além dos mais de 20 mil acionamentos do botão do pânico, o aplicativo já foi utilizado para registrar mais de 3 mil boletins de ocorrência e solicitar quase 700 medidas protetivas de urgência.

Disponível para mulheres que possuem medida protetiva vigente, o botão do pânico envia uma ocorrência diretamente ao Centro de Operações da Polícia Militar e compartilha a localização da vítima para permitir o envio de uma equipe.

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O aplicativo também passou a permitir o cadastro de pessoas de confiança como contatos de emergência e reúne um mapa com Delegacias de Defesa da Mulher, batalhões da Polícia Militar e unidades do Instituto Médico Legal. A tentativa é transformar o celular, muitas vezes o único instrumento disponível numa situação de risco, numa porta de entrada imediata para a rede de proteção do Estado.