App acaba com lado chato de fazer compra em supermercado

Uma das partes chatas de fazer compras no supermercado é perder tempo na fila para passar os produtos no caixa. O aplicativo Pão de Açúcar Mais passou a oferecer aos clientes cadastrados a possibilidade de agendar o horário em que o cliente passará no caixa.

Ao acessar o aplicativo, o cliente precisa selecionar a loja em que fará as compras e o horário que deseja passar no caixa. Minutos antes do horário reservado o aplicativo envia um alerta ao consumidor. Na hora agendada, o aplicativo informa para qual caixa o cliente deve se dirigir.

Segundo o Pão de Açúcar, a nova funcionalidade – chamada de caixa express – está disponível em 167 lojas da rede. Renato Camargo, gerente de fidelidade, diz que foram selecionadas para o projeto caixa express as unidades Pão de Açúcar com mais de seis caixas.

Os clientes cadastrados no app do Pão de Açúcar ganharam também acesso à função Minha Lista, que cria lista de compras automáticas a partir de seus hábitos.

O app oferece descontos personalizados aos clientes, de acordo com seu perfil de compras.