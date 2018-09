Aposentados que moram fora conseguem se livrar de desconto de IR de 25%

Aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que moram fora do Brasil estão recorrendo à Justiça para se livrar do desconto do Imposto de Renda de 25% do valor do benefício. Com base na interpretação da lei 9.779/99, aposentados que moram fora no país passaram a pagar 25% de Imposto de Renda, independentemente do valor do benefício. Dessa forma, aposentados que recebem o mínimo seriam isentos pela tabela progressiva, mas passam a pagar essa alíquota de 25% em caso de mudança de país.

Para o advogado previdenciário Eduardo Koetz, sócio do Koetz Advocacia, a cobrança é inconstitucional, pois fere o princípio da isonomia. O brasileiro que vive no exterior não pode ter tratamento desigual com o brasileiro que mora no Brasil, sendo contribuinte ou aposentado, uma vez que a Constituição Federal assegura essa isonomia dentre os brasileiros. Além do mais, a aposentadoria é rendimento de uma atividade laboral já cessada e não pode ser tributada.”

Só no seu escritório existem 140 ações questionando a cobrança. Uma delas chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). “Tivemos uma sentença favorável e o INSS recorreu. Estamos aguardando”, disse.

Uma dessas ações é a do técnico em eletricidade Johannes Muezerie, de 69 anos, que recebia 2.682 reais de aposentadoria do INSS e pagava 670,57 reais de Imposto de Renda. Muezerie afirmou à VEJA que a cobrança do IR de 25% só foi suspensa após 11 meses de disputa com o INSS.

“Envie cartas todos os meses para o INSS e Embaixada do Brasil em Haia. Cheguei a viajar para o Brasil para protocolar documentação informando que a cobrança era ilegal”, afirma o holandês.

O técnico planeja voltar a morar em Santa Cataria e fazer cursos de cálculos de correção monetária de processos para atuar na sua própria causa. Ele diz que trabalhou por 30 anos no Brasil contribuindo para o INSS pela faixa de dez salários mínimos, mas na hora de se aposentar só conseguiu um benefício de dois salários mínimos mensais.

“Continuo me sentindo prejudicado. Meu processo está parado em uma pilha com outros 150 mil. Quero fazer o curso de cálculo, corrigir meu benefício e pedir para o juiz homologar”, conta o holandês.

O artigo 7º da lei 9.779/99 diz que “rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de 25%”.

De acordo com dados da Previdência Social, no ano de 2016 havia 18 mil aposentados vivendo no exterior em países com acordo internacional de tributação com o Brasil. Entre os países com os quais o Brasil possui acordo destacam-se: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai, Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Quebec, Coréia do Sul, Espanha, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Bulgária, Estados Unidos, Suíça, Moçambique e Angola.

Procurados, INSS e Receita Federal ainda não comentaram essas ações que questionam a cobrança de IR.