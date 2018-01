Aposentadorias acima do mínimo serão reajustadas em 2,07%

As aposentadorias e pensões pagas pela Previdência com valores acima do salário mínimo terão reajuste de 2,07% em 2018. O aumento corresponde à inflação acumulada em 2017 segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE.

A regra de correção dos benefícios previdenciários segue esse índice, e a Previdência prevê que a medida seja publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira. Já o salário mínimo nacional teve alta de 1,81% neste ano, indo para 954 reais, segundo o Orçamento publicado pelo governo federal.

O reajuste será aplicado para pagamentos referentes ao mês de janeiro, que começam no dia 25. O teto da Previdência é atualmente de 5.645,80 reais.

O INPC é um dos indicadores divulgados pelo IBGE mensalmente sobre o comportamento dos preços para famílias que ganham entre um e cinco salários mínimos. O índice registrou em 2017 sua menor variação anual desde a implantação do Plano Real, em 1994. Em 2016, a variação acumulada havia sido de 6,58%.

O índice oficial do país, que é usado em contas do governo como no Orçamento e na definição de políticas econômicas, é o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Esse indicador acumulou variação de 2,95% em 2017, abaixo do piso da meta oficial, resultado influenciado principalmente pela queda no preço dos alimentos.