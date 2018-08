Após sete dias de alta, dólar cai para R$ 4,08

Após sete altas consecutivas, o dólar opera em baixa na manhã desta sexta-feira, vendida a 4,0777 reais, queda de 1,1%% às 10h09. Esse movimento está em linha a desvalorização generalizada da moeda americana no exterior.

Nesta quinta, a moeda americana terminou a sessão vendida a 4,1203 reais, um avanço de 1,45%. O dólar acumula uma alta de 6,69% em sete pregões.

Além do cenário interno eleitoral, o mercado aguarda nesta sexta-feira pelo discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, marcado para 11h.

De acordo com a Rico Investimentos, Powell pode sinalizar como ficará a trajetória de juros nos Estados Unidos, o que interfere na valorização do dólar. “Os fortes dados do mercado de trabalho norte-americano e as declarações de dirigentes do Fed acerca da possibilidade de mais duas elevações até o final do ano, têm impactado na valorização do dólar perante outras moedas globais”, diz relatório da Rico.

A cena eleitoral ainda tensiona o mercado. Último levantamento da XP Investimentos, divulgado nesta sexta-feira, consolida a vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro. O candidato considerado pró-mercado, o tucano Geraldo Alckmin, ainda não despontou nas pesquisas.