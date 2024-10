Após semana no vermelho, Ibovespa reage impulsionado pelas commodities

O Ibovespa, principal índice da B3, opera em leve alta, aos 130,3 mil pontos, nesta sexta-feira, impulsionado pelas commodities.

Apesar da queda de 3,4% no lucro da Vale, de 13,4 bilhões, no terceiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano anterior, o resultado ficou dentro da expectativa. Além disso, as ações da mineradora se favorecem nesta sexta-feira pela valorização do minério de ferro, que subiu 2,81% em Dalian, na China. O petróleo também avança, beneficiando as ações de petroleiras.

Com uma agenda doméstica esvaziada, o índice é influenciado pelo desempenho das bolsas globais, que operam de forma mista na Europa, mas em alta nos Estados Unidos, impulsionadas pela temporada de balanços. Nos EUA, o Nasdaq avança, com destaque para as ações da Tesla, que dispararam após a empresa reportar lucros acima das expectativas. O dólar é negociado com leve alta, cotado a R$ 5,68.

Por aqui, após o IPCA-15 aumentar o receio com a desancoragem da inflação, os temores foram atenuados após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmar que “os preços de mercado estão exagerados” e garantir que a autoridade monetária tomará as medidas necessárias para trazer a inflação para a meta.