Após seis semanas consecutivas de alta, mercado diminui previsão do IPCA

Após seis semanas consecutivas de revisão para cima do IPCA, o Boletim Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 12, reviu para baixo a previsão para o índice que mede a inflação. A estimativa é que o IPCA encerrará o ano de 2022 em 5,79%, uma queda de 0,13 ponto percentual. Para 2023, a previsão permaneceu igual à da semana anterior, de 5,08%.

Ainda assim, tanto para 2022 quanto para 2023 a previsão é que pelo quarto ano consecutivo o índice de inflação ficará acima da meta do Banco Central, de 3,5% podendo chegar a 5% contando o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Mesmo a Selic a 13,75%, uma alta de 2 ponto percentual em relação ao início do ano, não foi suficiente para colocar o IPCA no centro da meta.

O crescimento do país tanto para 2022 quanto para 2023 permaneceu no mesmo patamar da Pesquisa Focus realizada na semana anterior, com previsão do PIB em 3,05% e 0,75%, respectivamente. O mesmo ocorreu com a taxa de câmbio, em 5,25 reais para ambos os anos, e com a Selic, fixada em 13,75% na última reunião deste ano e prevista em 11,75% para o ano que vem.