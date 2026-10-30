Após reeleição de Lula, Housi reduz meta de expansão para 2027

Alexandre Frankel, CEO e fundador da Housi, empresa de gestão de aluguéis e serviços para condomínios, refez os planos para 2027 após a reeleição de Lula. A previsão de crescimento se mantém otimista, mas não é mais de dobrar de tamanho. A meta agora é aumentar 70%. Para preservar o caixa, a ideia é priorizar a compra de participações em companhias por meio de trocas de ações. Frankel já considera que a receita de 2026 ficará aquém dos 780 milhões de reais projetados no início do ano.

Mesmo com ímpeto menor, Frankel mantém a aposta em moradias para idosos. A Housi lançará em novembro, em São Paulo, seu primeiro empreendimento no segmento, criado em parceria com o Hospital Albert Einstein. Outros oito já estão licenciados pelo país.