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Após reeleição de Lula, Housi reduz meta de expansão para 2027

Alexandre Frankel abandona plano de dobrar de tamanho, mira crescimento de 70% e prepara empreendimento para idosos em parceria com o Einstein

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 11h00
Homem branco sorridente, vestindo blusa e calça pretas, agachado em um banco rosa, segurando uma cesta de compras rosa com a palavra HOUSI em um minimercado com prateleiras de snacks e bebidas
Alexandre Frankel, da Housi (Divulgação/Divulgação)
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Após reeleição de Lula, Housi reduz meta de expansão para 2027 Priorize VEJA no Google

Alexandre Frankel, CEO e fundador da Housi, empresa de gestão de aluguéis e serviços para condomínios, refez os planos para 2027 após a reeleição de Lula. A previsão de crescimento se mantém otimista, mas não é mais de dobrar de tamanho. A meta agora é aumentar 70%. Para preservar o caixa, a ideia é priorizar a compra de participações em companhias por meio de trocas de ações. Frankel já considera que a receita de 2026 ficará aquém dos 780 milhões de reais projetados no início do ano.

Mesmo com ímpeto menor, Frankel mantém a aposta em moradias para idosos. A Housi lançará em novembro, em São Paulo, seu primeiro empreendimento no segmento, criado em parceria com o Hospital Albert Einstein. Outros oito já estão licenciados pelo país.

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