Após recorde, governo tem déficit de R$ 19,2 bilhões em fevereiro

As contas do governo central registraram um déficit primário de 19,293 bilhões de reais em fevereiro, o menor rombo para o mês desde 2015. Em relação ao ano passado, o déficit diminuiu 28,8%, o que significa uma diferença de 7,8 bilhões de reais. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central.

No primeiro bimestre deste ano, o resultado primário foi de superávit de 11,763 bilhões de reais, o melhor resultado para o período desde 2013. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em 8,332 bilhões de reais.

As receitas do governo tiveram em fevereiro alta real de 9,8% em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas tiveram redução real de 0,6% na mesma base de comparação.

Em 12 meses até fevereiro, o governo central apresenta um déficit de 106,2 bilhões de reais – equivalente a 1,61% do PIB. Para este ano, a meta fiscal admite um déficit de 159 bilhões de reais nas contas do governo central. Na semana passada, o governo elevou o bloqueio no Orçamento para 18,2 bilhões de reais , a fim de evitar o descumprimento da meta.

As contas do Tesouro Nacional, incluindo o Banco Central, registraram um déficit primário de 4,821 bilhões de reais em fevereiro. No acumulado do ano, o superávit primário desse grupo é de 40,689 bilhões de reais. O resultado do INSS, por sua vez, foi um déficit de 14,472 bilhões de reais no mês passado. Já no acumulado do primeiro bimestre, o resultado foi negativo de 28,926 bilhões de reais.