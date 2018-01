Após rebaixamento do Brasil, S&P mantém nota da Petrobras

Um dia depois de rebaixar a nota de crédito do Brasil, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s manteve nesta sexta-feira a nota da dívida corporativa da Petrobras em BB-, com perspectiva estável.

“A S&P considera que o nível de risco da companhia segue correlacionado com o risco soberano, estando, portanto, limitado à classificação de risco do Brasil”, afirmou a Petrobras em comunicado.

Na quinta, a S&P reduziu de BB para BB- o rating do Brasil. O corte refletiu a dificuldade do governo de Michel Temer em aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Na esteira do rebaixamento, a agência reduziu nesta sexta as notas de instituições financeiras do país como BNDES, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco e Santander Brasil.

Meirelles

Em entrevista coletiva nesta sexta, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que uma nova elevação da nota do Brasil é “questão de tempo”. O ministro também afirmou que as demais agências de rating aguardarão a aprovação das medidas fiscais para decidir sobre mudanças no rating brasileiro.