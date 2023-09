Após PIB, mercado ajusta expectativas com arcabouço e reforma tributária

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou expansão de 0,9% no segundo semestre de 2023, quando comparado ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. Os dados mostram uma desaceleração em relação ao crescimento de 1,8% (dado revisado) nos três primeiros meses do ano, mas vem bem acima da expectativa do mercado financeiro, que projetava um crescimento entre 0,2% e 0,3% no período. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e foram divulgados nesta sexta-feira, 1º de setembro.

O resultado, acima do esperado, deve motivar mais uma rodada de revisões do resultado do PIB. “O segundo semestre é um pouco melhor com a expectativa de aprovação de algumas medidas que eram importantes no Congresso, como o arcabouço fiscal e o início da reforma tributária”, diz Alex Agostini, economista-chefe da Austin Ratings, que recentemente alterou para cima a perspectiva de nota de crédito do Brasil. “Isso pode estimular alguns setores, mantendo emprego”, prossegue.

Apesar da aprovação das reformas, que sustentam o otimismo para o segundo semestre, o cenário externo ainda exige cautela. “Temos um cenário doméstico bastante positivo e propenso para uma alta do PIB, mas precisamos continuar acompanhando o que acontece com EUA, China e Europa. O risco de recessão está diminuindo, mas precisa ser acompanhado de perto”, completa.

