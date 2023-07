Após ‘pausa estratégica’ em juros, Fed dá nova direção ao mercado

O banco central norte-americano, o Fed, deu algumas sinalizações de como pretende conduzir a política monetária após a “pausa estratégica” na elevação dos juros após 10 aumentos consecutivos nos últimos 15 meses, na ata divulgada nesta quarta-feira, 5.

Em fevereiro e março, em meio a quebradeira de bancos, o Fed aliviou a magnitude do aperto, subindo apenas 0,25 pontos-base após aumentos de 0,75 pontos-base e de 50 pontos-base. A pausa, no entanto, trouxe maiores incertezas após o comunicado do banco de que mais duas elevações devem acontecer até o final do ano.

Na ata, o Fed sinaliza que novas elevações nos juros são prováveis, mas em um ritmo mais lento e menor. Ou seja, os dois aumentos previstos não devem acontecer consecutivamente, é esperado um tempo maior entre eles para avaliar os efeitos tardios da taxa de juros. “Os participantes do mercado pareceram interpretar os dados como sinalizando, no geral, mais resiliência na atividade econômica do que se supunha anteriormente”, e segundo as perspectivas do mercado contida na ata, essas direções apontam “para um caminho mais apertado para a política do que o esperado”.

O comitê continuará reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e dívida de agências, conforme anunciado anteriormente, empenhados em retornar à inflação para a meta de 2%, e que continuará acompanhando “as informações econômicas e ajustará a orientação da política monetária, se necessário, para alcançar suas metas”.

Os futuros do Fundo Federal de 30 Dias (30-Day Fed Fund), que precificam a expetativa do mercado em relação à taxa de juros, indicam uma aposta de 86,8%% de novas elevações na próxima reunião, que acontece no dia 26 de julho. Outros dados econômicos podem dar maior suporte para a próxima decisão do Fed. Na sexta-feira serão divulgados os dados de emprego (payroll) e a inflação ao consumidor, ambos excelentes termômetros para medir o choque do aperto monetário.

Em relação à pausa, o Fed explica que os “membros concordaram que manter a meta estável permitiu ao comitê avaliar informações adicionais e suas implicações para a política monetária”. Para ancorar a inflação para 2% ao longo do tempo, os “membros concordaram que levarão em consideração o aperto cumulativo da política monetária”.

O Fed se encontra em um dilema entre ancorar a inflação para a meta e pesar a mão para o aperto não gerar uma crise de crédito junto a desemprego elevado. Embora a inflação tenha cedido, os núcleos, que excluem preços voláteis como alimentos e energia, subiu para 4,6% em maio, acima da inflação, de 3,8%, o que tem preocupado as autoridades monetárias do país. Porém, Powell enfrenta questionamentos sobre sua política monetária, que pode levar ao aumento do desemprego em uma economia em que 60% do PIB é representado pelo consumo. O documento destaca ainda que o sistema bancário dos EUA é sólido, mas condições de crédito mais restritas podem afetar a economia, o emprego e a inflação, por isso o comitê segue acompanhando os riscos inflacionários.

Continua após a publicidade

Siga