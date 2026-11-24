A Argentina entrou em recessão técnica no terceiro trimestre de 2026, após registrar dois períodos consecutivos de contração da atividade econômica.

Dados divulgados nesta terça-feira (24) pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos do país mostram que a economia cresceu 1,1% em setembro na comparação com agosto.

O avanço, no entanto, foi insuficiente para compensar as perdas acumuladas nos meses anteriores. Em relação a setembro de 2025, a atividade apresentou retração de 1,2%.

As crises que aumentam a pressão sobre Javier Milei

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O resultado representa um revés para o presidente Javier Milei. Ele apostava na recuperação econômica como consequência do programa de ajuste fiscal e estabilização monetária implementado desde o início de seu mandato.

A deterioração dos indicadores levou o mercado financeiro a reduzir substancialmente suas expectativas de crescimento para este ano.

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Após uma contração de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) entre abril e junho, a economia argentina sofreu uma queda de 2,5% em julho, seguida de uma recuperação de apenas 0,4% em agosto.

Para evitar um novo trimestre de retração, a atividade precisaria ter crescido cerca de 8% em setembro, percentual muito superior ao observado em qualquer mês deste ano.

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A confirmação definitiva da recessão ocorrerá em 16 de dezembro, quando serão divulgados os dados do PIB do terceiro trimestre.

Uma reversão do cenário, entretanto, dependeria de revisões expressivas dos indicadores já publicados.

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Comércio, indústria e setor financeiro perdem força

A desaceleração da economia argentina atingiu tanto as atividades primárias quanto os setores mais diretamente relacionados ao consumo doméstico.

No terceiro trimestre, a produção primária recuou 6%, enquanto as demais atividades registraram contração de 1,3%, segundo cálculos da consultoria econômica Equilibra.

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Entre os segmentos não primários, as maiores retrações na comparação com o trimestre anterior foram registradas no comércio (4,5%), na intermediação financeira (3,3%), na construção civil (2,1%), nos transportes (1,9%) e na indústria (1,1%).

O desempenho de setembro também evidencia a dificuldade de disseminar a recuperação pelo conjunto da economia.

Dos 15 setores acompanhados pelo Instituto de Estatística argentino, dez apresentaram retração na comparação anual.

A pesca registrou queda de 48,6%, seguida pela intermediação financeira, com recuo de 11,5%, e pela indústria de transformação, com redução de 1,8%.

Na direção contrária, a mineração avançou 11,1%, favorecida pelo dinamismo do setor extrativo. As atividades de eletricidade, gás e água cresceram 4%, enquanto a construção civil registrou expansão de 3,5%.

A diferença de desempenho entre os segmentos evidencia uma recuperação desigual, na qual atividades ligadas à exploração de recursos naturais apresentam maior dinamismo do que setores dependentes da demanda interna.

Economia está estagnada há oito meses

Outro sinal de enfraquecimento da economia argentina é o comportamento do indicador que mede a tendência de longo prazo da atividade, excluindo oscilações sazonais e movimentos temporários.

Após uma revisão dos dados oficiais, a série passou a registrar oito meses consecutivos de estagnação, desde fevereiro.

O governo argentino costuma recorrer a esse indicador para avaliar a trajetória econômica, por considerá-lo menos sujeito à volatilidade mensal.

Apesar da ausência de crescimento nos últimos meses, a equipe econômica destaca que o nível de atividade permanece 6,1% acima do registrado em dezembro de 2023, quando Milei assumiu a Presidência.

O quadro impõe um desafio à administração argentina.

A estabilização das contas públicas e o combate à inflação são condições importantes para a retomada econômica, mas não asseguram, isoladamente, uma expansão sustentada do consumo, do crédito e dos investimentos privados.

Mercado reduz projeções de crescimento

A perda de dinamismo da economia provocou uma sucessão de revisões nas expectativas do setor privado.

No início do ano, economistas consultados pelo Banco Central argentino projetavam uma expansão de 3,5% do PIB em 2026.

No levantamento divulgado ao final de outubro, a estimativa havia sido reduzida para 0,7%.

Apesar da deterioração das perspectivas para este ano, o mercado ainda trabalha com a possibilidade de uma recuperação no último trimestre.

Caso a expansão projetada de 2% se confirme, a Argentina poderá deixar a recessão técnica antes do encerramento de 2026.

O ministro da Economia, Luis Caputo, reconheceu que as expectativas iniciais do governo não se concretizaram. Atribuiu parte das dificuldades à guerra no Oriente Médio, ao encarecimento do petróleo e às incertezas políticas domésticas.

A administração Milei aposta na retomada dos investimentos em infraestrutura, especialmente por meio da concessão de rodovias à iniciativa privada, para estimular a construção civil e impulsionar outros setores produtivos.

Para 2027, a expectativa do mercado é de crescimento de 2,1%. Caso as projeções se confirmem, a Argentina poderá registrar três anos consecutivos de expansão anual do PIB.

Isso não ocorre desde o período de 2006 a 2008. O desafio de Milei será transformar a estabilização macroeconômica em uma recuperação mais abrangente, capaz de alcançar a indústria, o comércio e a renda das famílias.