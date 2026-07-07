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Após interferir na Copa, Trump diz que pediu ao Walmart para baixar preços (e foi atendido)

Segundo Trump, o Walmart atendeu a um pedido dele para cortar os preços de 250 produtos muito consumidos no verão do hemisfério norte

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 17h59
Donald Trump, de terno escuro e gravata vermelha, ergue o punho direito em sinal de vitória, com o esquerdo cerrado, em um palco escuro com iluminação roxa
COMEMORAÇÃO Trump: segundo o presidente americano, corte dos preços do Walmart atendeu a seu pedido (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Depois de admitir publicamente que interferiu na Copa do Mundo em favor da seleção dos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump atacou de novo. Desta vez, Trump afirmou que a decisão do Walmart de baixar os preços de cerca de 250 produtos atendeu a um pedido seu – algo que a maior varejista do mundo não negou, nem confirmou até agora.

O fato é que o Walmart reduziu os preços de centenas de artigos muito consumidos no verão – estação pela qual o hemisfério norte passa neste momento. Ao anunciar a promoção, a empresa afirmou o objetivo é ajudar os clientes “a aproveitar ao máximo a temporada”. Logo após o anúncio, Trump se manifestou na sua rede social, a Truth Social, para faturar em cima.

Na postagem, o republicano afirmou que o Walmart é “uma empresa verdadeiramente patriótica que ama os Estados Unidos”. Em seguida, acrescentou que “o Walmart reduzirá os preços consideravelmente, a pedido do meu governo, para celebrar o 250º aniversário do nosso grande país”. O republicano encerrou a mensagem conclamando outras redes de varejo a fazer o mesmo.

Tanto no anúncio, quanto depois, o Walmart não se manifestou sobre as declarações de Trump, embora analistas afirmem que a tentativa do republicano de faturar com o fato não é, necessariamente, ruim para a companhia, já que o patriotismo anda em alta no país. Já Trump tenta faturar com o episódio, diante da inflação elevada que azeda o humor dos consumidores americanos, arruína sua popularidade e ameaça o predomínio do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato que se aproximam.

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