Após interferir na Copa, Trump diz que pediu ao Walmart para baixar preços (e foi atendido)

Depois de admitir publicamente que interferiu na Copa do Mundo em favor da seleção dos Estados Unidos, o presidente americano Donald Trump atacou de novo. Desta vez, Trump afirmou que a decisão do Walmart de baixar os preços de cerca de 250 produtos atendeu a um pedido seu – algo que a maior varejista do mundo não negou, nem confirmou até agora.

O fato é que o Walmart reduziu os preços de centenas de artigos muito consumidos no verão – estação pela qual o hemisfério norte passa neste momento. Ao anunciar a promoção, a empresa afirmou o objetivo é ajudar os clientes “a aproveitar ao máximo a temporada”. Logo após o anúncio, Trump se manifestou na sua rede social, a Truth Social, para faturar em cima.

Na postagem, o republicano afirmou que o Walmart é “uma empresa verdadeiramente patriótica que ama os Estados Unidos”. Em seguida, acrescentou que “o Walmart reduzirá os preços consideravelmente, a pedido do meu governo, para celebrar o 250º aniversário do nosso grande país”. O republicano encerrou a mensagem conclamando outras redes de varejo a fazer o mesmo.

Tanto no anúncio, quanto depois, o Walmart não se manifestou sobre as declarações de Trump, embora analistas afirmem que a tentativa do republicano de faturar com o fato não é, necessariamente, ruim para a companhia, já que o patriotismo anda em alta no país. Já Trump tenta faturar com o episódio, diante da inflação elevada que azeda o humor dos consumidores americanos, arruína sua popularidade e ameaça o predomínio do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato que se aproximam.

Publicidade