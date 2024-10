Após instabilidades, BC afirma que Pix já foi normalizado

Muita gente que tentou fazer um Pix na manhã desta segunda-feira, 14, enfrentou dificuldades para realizar a transação. Segundo o Banco Central, houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã. “As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido”, informou o BC em nota divulgada no início da tarde, 12h35.

O Dow Detector , que monitora falhas em sites e aplicativos, de acordo com relatos de usuários, registrou mais 2 mil notificações de problemas com o Banco Central, por volta das 10h35. Além do BC, principais bancos também apareciam entre os sites com mais falhas registradas., no fim da manhã desta segunda-feira.

Criado em novembro de 2020, o Pix acumulou, no fim de agosto, 168,15 milhões de usuários, segundo o BC. Desse total, 153,11 eram milhões de pessoas físicas; e 15,04 milhões, pessoas jurídicas. Em julho, segundo os dados consolidados, o sistema superou a marca de 2,415 trilhões de reais movimentados.