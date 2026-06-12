Após guerras e inflação, economia mundial enfrenta a ameaça de um novo El Niño

O fenômeno climático El Niño voltou oficialmente e pode provocar uma nova onda de impactos sobre a economia mundial nos próximos meses, pressionando preços de alimentos, energia, transporte e seguros.

Cientistas alertam que este episódio tem potencial para se tornar um dos mais intensos das últimas décadas, ampliando os efeitos de um planeta já mais quente devido às mudanças climáticas.

Segundo o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (CPC), as condições características do fenômeno começaram a se formar em maio e devem ganhar intensidade ao longo do segundo semestre, atingindo seu pico durante o verão do Hemisfério Norte.

A preocupação ocorre em um momento delicado para a economia internacional. Diversos países ainda enfrentam inflação persistente, enquanto as tensões geopolíticas no Oriente Médio continuam pressionando os mercados de energia e matérias-primas.

O que é o El Niño

O El Niño é um fenômeno natural associado ao aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento altera os padrões atmosféricos em escala planetária, provocando secas em algumas regiões e chuvas excessivas em outras.

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Historicamente, seus efeitos são sentidos em diversos continentes. A Austrália, o Sudeste Asiático e partes da África costumam enfrentar estiagens severas, enquanto áreas da América do Sul podem registrar enchentes e deslizamentos.

O fenômeno ocorre de forma cíclica, geralmente a cada dois a sete anos. Porém, especialistas afirmam que o aquecimento do planeta tem ampliado sua intensidade e tornado seus efeitos mais imprevisíveis.

Inflação pode ganhar novo impulso

Os mercados agrícolas estão entre os mais vulneráveis.

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O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que os preços dos alimentos no país poderão subir até 4,7% em 2026, o maior avanço em três anos. Produtos dependentes de açúcar e cacau, duas culturas particularmente sensíveis ao El Niño, podem registrar aumentos de até 8,4%.

A experiência recente mostra o potencial de impacto. Durante o último El Niño, em 2023, secas na África Ocidental afetaram a produção de cacau e contribuíram para uma disparada histórica dos preços do chocolate. O açúcar também sofreu pressão devido à redução das safras em importantes países produtores.

Agora, o risco é ainda maior.

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Na Índia, as chuvas de monção chegaram com atraso e as previsões indicam precipitações cerca de 10% abaixo da média.

O país é um dos maiores produtores mundiais de arroz, açúcar e oleaginosas. Menor disponibilidade de água pode reduzir a produtividade agrícola e gerar novas pressões sobre os preços internacionais.

Alimentos podem ficar mais caros em todo o mundo

Além das perdas nas lavouras, o El Niño tende a provocar problemas logísticos.

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Chuvas excessivas em partes da América Latina frequentemente afetam colheitas de café e cacau justamente durante períodos de safra. Estradas ficam intransitáveis e o transporte da produção torna-se mais difícil.

Outro sinal de alerta surgiu no Peru, onde o governo suspendeu a temporada de pesca da anchoveta devido ao aquecimento das águas.

Embora pouco conhecida pelo consumidor final, a espécie é fundamental para a produção de farinha e óleo de peixe usados na alimentação de aves, suínos e peixes de cultivo. A redução da oferta pode elevar custos de diversas proteínas animais nos próximos meses.

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A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) também alerta para riscos crescentes de insegurança alimentar e escassez hídrica na América Latina, Caribe e sul da África.

Energia e transporte também entram na conta

Os efeitos econômicos do fenômeno vão muito além da agricultura.

Durante eventos anteriores de El Niño, ondas de calor recordes aumentaram a demanda por eletricidade para refrigeração. Em alguns países asiáticos, tempestades e tufões danificaram infraestruturas energéticas, provocando interrupções no fornecimento.

O transporte marítimo também pode ser afetado.

Em 2023 e 2024, a seca associada ao fenômeno reduziu drasticamente o nível de água do Canal do Panamá, uma das rotas mais importantes do comércio internacional. Restrições ao tráfego de embarcações provocaram atrasos e aumento nos custos de frete.

Desta vez, a administração do canal afirma estar se preparando com antecedência para minimizar os impactos, mas reconhece que espera uma estação seca mais longa que o normal.

Mudanças climáticas ampliam riscos

Especialistas destacam que o maior desafio está na combinação entre El Niño e aquecimento global.

O aumento da temperatura média dos oceanos faz com que fenômenos naturais produzam consequências mais intensas do que no passado. Por isso, previsões baseadas em ciclos anteriores nem sempre se confirmam.

Um exemplo ocorreu em 2023. Tradicionalmente, o El Niño reduz a formação de furacões no Atlântico. No entanto, aquele ano registrou uma das temporadas mais ativas já observadas na região, impulsionada pelas temperaturas excepcionalmente elevadas do oceano.

Meteorologistas afirmam que esse comportamento reforça a necessidade de cautela diante das projeções para os próximos meses.

Prejuízos podem durar anos

O impacto econômico de grandes eventos de El Niño costuma se estender muito além do período climático.

Um estudo do Dartmouth College estimou que o forte episódio ocorrido entre 2015 e 2016 provocou perdas superiores a US$ 7,8 trilhões em produtividade ao redor do mundo. Os efeitos continuaram sendo sentidos por vários anos após o encerramento do fenômeno.

Para economistas e cientistas climáticos, a principal preocupação é que a nova ocorrência encontre um sistema econômico já fragilizado por conflitos geopolíticos, interrupções em cadeias de suprimentos e sucessivos eventos climáticos extremos.

O resultado pode ser mais um período de volatilidade para governos, empresas e consumidores, com reflexos diretos no custo de vida em diversos países.