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Economia

Após faturar R$ 2 bilhões, Growth mira varejo físico em nova fase de expansão

Companhia estima faturar até R$ 400 milhões com a expansão para farmácias, supermercados e lojas especializadas

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 10h09 | Atualizado em 26 jun 2026, 10h35
Homem branco de barba e cabelo grisalhos, vestindo camiseta preta com a palavra GROWTH em branco, olhando para frente. Ao fundo, letras grandes e coloridas de um letreiro.
Diego Freitas, CEO da Growth, comenta os planos da empresa (Growth Supplements/Reprodução)
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Após 17 anos atuando exclusivamente no comércio eletrônico, a Growth decidiu dar um passo inédito em sua estratégia de expansão. A fabricante de suplementos, que faturou cerca de 2 bilhões de reais em 2025, passará a vender seus produtos também em lojas físicas por meio de parcerias com grandes redes varejistas. Em entrevista a VEJA NEGÓCIOS, Diego Freitas, CEO da Growth, afirma que a expectativa é que o novo canal represente um crescimento adicional de até 400 milhões de reais no faturamento da empresa já em 2027.

“Pensando esse potencial de crescimento de pelo menos 10%, teríamos para o ano que vem desse canal entre 200 e 400 milhões de reais em faturamento. A proposta é vender nossos produtos em farmácias, supermercados e lojas especializadas”, afirmou Freitas a VEJA NEGÓCIOS.

Segundo o CEO, a decisão não representa uma mudança de posicionamento, mas uma ampliação da presença da marca para atender diferentes perfis de consumidores. Na avaliação da empresa, o consumidor atual não escolhe mais um único canal de compra, mas busca conveniência. Enquanto clientes mais experientes costumam recorrer ao comércio eletrônico, muitos iniciantes têm o primeiro contato com suplementos em lojas físicas, onde recebem orientação de vendedores especializados e podem levar o produto imediatamente.

Para Ricardo Felix, gerente nacional de varejo da Growth, o mercado passou por uma transformação nos últimos anos, com suplementos deixando de ser um produto restrito ao fisiculturismo para alcançar consumidores interessados em saúde, bem-estar e longevidade.

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“O consumidor hoje procura conveniência. Ele quer encontrar o produto onde for mais fácil para sua rotina, seja em lojas especializadas, supermercados, farmácias ou outros canais. Nosso objetivo é aproximar a marca desse consumidor”, afirmou Felix.

Apesar disso, a companhia não revelou quanto pretende investir na iniciativa. Segundo os executivos, os recursos destinados ao novo projeto fazem parte dos investimentos já realizados em logística, marketing e estrutura operacional da empresa.

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Hoje, a Growth conta com cerca de 1.400 funcionários. A empresa informou que novas contratações para essa modalidade ocorrerão de forma gradual, principalmente para fortalecer a equipe comercial responsável pelo relacionamento com os parceiros físicos.

Estratégia para enfrentar juros altos

A expansão acontece em um momento de juros elevados e inflação persistente, cenário que pressiona o consumo e aumenta os custos das empresas. Para a Growth, porém, o momento também abre oportunidades.

Segundo a companhia, o aumento dos custos das matérias-primas já vem sendo sentido desde o ano passado. A estratégia adotada tem sido ampliar a escala de produção para diluir custos e minimizar os reajustes repassados aos consumidores.

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“Estamos trabalhando com margens mais apertadas, assim como todo o mercado. O crescimento da operação permite diluir custos e manter a competitividade dos preços”, afirmou Diego.

Expansão faz parte de plano estratégico

A chegada ao varejo físico integra um planejamento estratégico elaborado pela companhia no segundo semestre do ano passado. Antes desse movimento, a empresa iniciou sua expansão para marketplaces e, segundo os executivos, já alcançou a liderança nas vendas de suplementos dentro do Mercado Livre poucos meses após inaugurar sua loja oficial na plataforma.

Além da diversificação dos canais de venda, a empresa pretende ampliar seu portfólio de produtos. Nos últimos meses, lançou versões de whey protein sem lactose, uma linha gourmet e uma linha mais acessível voltada ao consumidor que busca apenas complementar a ingestão diária de proteínas.

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Outro objetivo é ampliar o público-alvo da marca. Tradicionalmente associada ao universo da musculação, a Growth pretende conquistar consumidores que estão iniciando uma rotina de atividade física.

“Nosso maior concorrente é o sofá. Acreditamos que 15 milhões de brasileiros vão começar a praticar atividades físicas nos próximos anos, seja caminhando, correndo ou frequentando academias, e queremos estar presentes desde o início dessa jornada”, conclui Diego Freitas.

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