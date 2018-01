Após escândalos, JBS lança marca de carne bovina premium

A JBS anunciou nesta quarta-feira que vai entrar no mercado de carne bovina premium com a marca 1953. Até então, a empresa comercializava esse tipo de produto apenas para restaurantes. A novidade vai chegar às prateleiras das redes varejistas ainda neste mês.

A nova linha de produto chega ao mercado quase um ano depois da Operação Carne Fraca, que investigou um esquema de corrupção envolvendo frigoríficos e fiscais da Agropecuária. Alguns meses depois, a delação dos empresários Joesley e Wesley Batista, controladores da holding J&F, que revelava o pagamento de suborno a políticos, arranhou ainda mais a imagem da companhia. Consumidores chegaram a defender nas redes sociais um boicote aos produtos da holding.

Inicialmente, os consumidores vão encontrar a marca em 400 varejistas espalhadas pelas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Durante o mês de janeiro, a JBS deve promover ações de degustação e geladeiras personalizadas em algumas redes supermercadistas.

A expectativa é que a nova marca represente 30% do volume de vendas de produtos premium no segmento de carne bovina da JBS no 1º trimestre de 2018.

O nome da marca faz referência ao ano de fundação da JBS, 1953 – os produtos também vão contar com a assinatura “A Evolução do Paladar”.

Segundo a empresa, os produtos da 1953 têm origem controlada da matéria-prima e cuidado com padrões de qualidade em todo processo de produção.

O portfólio de produtos da 1953 conta com 14 cortes diferentes – baby beef, bife ancho, bife de chorizo, maminha, bombom de alcatra, fralda, picanha, filé mignon, chuck eye roll, steak de picanha, vazio, shoulder steak, coração de paleta e costela do dianteiro.