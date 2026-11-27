Ler Resumo





Onze dias após renunciar em meio a um escândalo de traição e suspeitas de espionagem, Jensen Huang voltou ao comando da Nvidia com o aval de Trump e euforia no mercado. A reviravolta expõe a dependência da gigante de IA de seu fundador e abre tensões em Washington. Leia a matéria completa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A trama é irresistível. Um dos homens mais ricos da história, com aura de estrela do rock e jaqueta de couro preto em contraste com a cabeleira grisalha, cai do topo do mundo em um escândalo que mistura sexo e suspeitas de espionagem. Onze dias depois, está de volta, sob aplausos de Donald Trump, de líderes do Vale do Silício e do mercado – as ações da Nvidia saltaram mais de 30% logo após o anúncio de seu retorno. No dia 23 de novembro, o conselho de administração aprovou por unanimidade o regresso de Jensen Huang, de 63 anos, como CEO, convencido de que ele é a pessoa certa para conduzir a empresa. Jensen renunciou no dia 12, menos de 24 horas após jornalistas o procurarem para perguntar sobre um segundo caso extraconjugal. O primeiro, que admitiu, foi com Alice Huang, sem parentesco com ele, ex-repórter de TV e ex-executiva de uma companhia de Singapura. A inteligência americana a aponta como informante dos serviços secretos da China. O segundo foi com Kimberly Powell, subordinada de Jensen e chefe da divisão de saúde da Nvidia. A história veio à tona quando o New York Times revelou um memorando em que Marco Rubio, secretário de Estado americano, manifestava preocupação com o assunto.

Fofoca de alcova e solidariedade a Lori, mulher de Jensen, dificilmente tirariam o sono da cúpula do governo americano. O que inquieta Washington é o poder da Nvidia. A companhia chegou a ser a mais valiosa do planeta, alcançando 5,8 trilhões de dólares em outubro, graças ao seu domínio no mercado de chips para inteligência artificial. Gerar memes realistas e escrever e-mails é a parte inofensiva da história. As GPUs – unidades de processamento gráfico – já são usadas em setores vitais da economia e chegaram ao campo de batalha. A tecnologia da Nvidia tem aplicações que vão do desenvolvimento de armas nucleares à operação de drones autônomos, passando pela identificação de alvos, pela análise de imagens de satélite, pelo reconhecimento facial, pelo rastreamento de pessoas e tropas, por operações cibernéticas de guerra e sabotagem, pela defesa antimísseis e pela avaliação de ameaças biológicas e químicas. É essa vantagem que os Estados Unidos querem preservar diante de seus rivais, sobretudo da China. “Quem trata esse assunto como uma mera pulada de cerca está sendo ingênuo ou se fazendo de bobo”, afirma Chris McGuire, do Council on Foreign Relations, centro americano de estudos de política externa.

A euforia do mercado com a volta de Jensen Huang tem amparo nos números. O fundador reassume uma Nvidia de fundamentos sólidos, embalada pela demanda mundial por seus chips. Divulgado em 17 de novembro, o balanço do trimestre encerrado em outubro superou as expectativas. A receita beirou 116 bilhões de dólares e o lucro superou 65 bilhões, mais que o dobro de um ano antes. Quem apresentou os números foi Colette Kress, então CEO interina e diretora financeira da empresa desde 2013. Ela elevou de 70% para 75% a projeção de crescimento da receita no próximo ano fiscal. É uma previsão ousada, mesmo para uma companhia dominante no mercado. Segundo Kress, a carteira de pedidos de empresas de computação em nuvem chegou a 2,5 trilhões de dólares, e os chips da nova geração renderam 20 bilhões de dólares logo no primeiro trimestre de entregas. “Com a demanda muito acima da oferta, esperamos que nosso desempenho continue forte”, afirmou a executiva.

Continua após a publicidade

A má notícia é que a reviravolta expõe quanto a Nvidia depende do homem que a criou e moldou à sua imagem. A pressão pela volta de Jensen reuniu titãs do Vale do Silício e de Wall Street, além da Casa Branca. Os aliados diziam que sua saída poderia atrasar os Estados Unidos na corrida da IA. Uma petição pelo retorno passou de 200 000 assinaturas, entre elas a de Elon Musk. No dia 17, em sua primeira declaração desde a renúncia, Jensen havia dito que “ficaria honrado” em reassumir a empresa, diante de uma “enxurrada de ligações” de funcionários, investidores, parceiros e clientes. Naquele dia, o conselho descartou sua volta. Seis dias depois, deu meia-volta. Os conselheiros afirmaram ter recebido informações do alto escalão do governo dos EUA e, com base nelas, concluíram que o retorno não oferecia risco à segurança nacional. “O conselho decidiu fazer o que queríamos”, disse Trump à CNBC. A investigação interna sobre a possível ação de serviços secretos estrangeiros contra Jensen, contudo, continuará. O fundador recuperou a cadeira antes que a apuração chegasse ao fim.

A turma que não queria ver Jensen nem passar na porta da Nvidia perdeu integrantes. Scott Bessent, secretário do Tesouro, havia defendido “uma mudança dramática na liderança” e um CEO de fora. No dia 22, em entrevista à rede de TV americana CBS, relativizou a própria exigência. Jensen, após a renúncia, já estava “do lado de fora”. Evitou, porém, defender abertamente sua volta. Harvey Jones, presidente do conselho, passou a declarar plena confiança no fundador. No Congresso, a oposição segue de pé. A senadora democrata Elizabeth Warren chamou a recondução de “imprudente”, e o deputado republicano Don Bacon defendeu que a Nvidia seguisse sem Jensen. Ele é esperado em 1º de dezembro para uma entrevista a três comissões da Câmara. Entre os investidores, a dependência do fundador já despertava críticas. “Não faz bem para nenhuma empresa ser movida pela cabeça de um só homem, por mais inteligente que ele seja”, dizia Gil Luria, chefe da área de tecnologia do banco americano de investimento D.A. Davidson. “Menos ainda quando ele tem como estratégia ser o coração de toda a indústria de IA.”

Continua após a publicidade

Luria está dando voz à maior crítica que se faz à condução dos negócios de Jensen. Nos últimos anos, a Nvidia virou um verdadeiro banco do ecossistema de IA. Investiu dezenas de bilhões de dólares em startups, entre elas OpenAI, Anthropic e xAI, de Musk, deu garantias para que nuvens menores comprassem seus chips e fez de clientes sócios. Apoiou mais de uma vez a CoreWeave, uma das chamadas neoclouds, empresas que alugam poder de computação a quem treina modelos de IA. A estratégia diversifica a clientela da Nvidia e garante a demanda no longo prazo. O modelo não foi inventado por ele, e se chama financiamento circular. É o que montadoras de carro fazem ao financiar a compra de automóveis. A Nvidia põe dinheiro numa empresa de IA, que o usa para comprar chips da própria Nvidia. A diferença é a escala. Só as promessas de investimento e financiamento somam quase 280 bilhões de dólares. O risco é que, se a demanda oscilar, a conta volte para a fornecedora e se espalhe pelo setor, e reguladores e investidores já olhavam com lupa essa teia. Segundo relatos, Colette Kress, a diretora financeira, teve atritos com Jensen e com o genro dele, Nico Caprez, por causa do tamanho desses compromissos.

Na Nvidia, a palavra de Jensen sempre foi lei. Sua história começou em Taiwan, país em que nasceu em 1963, mas foi mandado ainda criança com o irmão para os Estados Unidos, onde acabou num internato do Kentucky que funcionava como reformatório. Sofreu bullying, limpou banheiros e depois lavou pratos e serviu mesas no Denny’s, uma cadeia de lanchonetes espalhada por todo o país que acabou marcando o mito de origem da Nvidia. Em 1993, Jensen foi almoçar em uma das franquias com os engenheiros Chris Malachowsky e Curtis Priem, em San Jose, e desenhou em um guardanapo o projeto de uma empresa de chips voltada para videogames. Também foi ideia sua investir pesado para que aqueles mesmos chips fossem usados em pesquisa sobre inteligência artificial. Por mais de 15 anos, seus investidores reclamaram que a aposta não rendia um dólar sequer. Então veio o ChatGPT, e a mesma ideia fez de todos eles bilionários.

Continua após a publicidade

Nesse meio-tempo, Jensen fez da jaqueta de couro preta sua marca registrada e cultivou interlocutores em Washington e Pequim. Fluente em mandarim e taiwanês, trabalhava de 12 a 14 horas por dia, sete dias por semana. Moldou a Nvidia à sua imagem. Mais de 60 executivos se reportavam diretamente a ele, e nenhum era seu número dois. Jensen rejeitava a ideia de um plano de sucessão e repetia que pretendia ficar no comando por mais 30 anos. Até a crise estourar, a Nvidia era uma das duas únicas companhias do S&P 500, índice que reúne 500 grandes empresas americanas, sem presidente do conselho. No colegiado, predominavam velhos amigos do fundador, a maioria com três décadas de casa e pouca experiência em outras grandes companhias ou, como a crise expôs, em governança. O culto ao chefe ganhou até mascote. O “Toy Jensen”, versão animada do executivo, estampava broches e suéteres de 178 dólares, dando à devoção corporativa um ar de seita.

A expectativa é de que Jensen só passe o bastão depois de morto, para a filha Madison, de 35 anos. Ela atua junto ao pai na companhia e tem autoridade sobre executivos mais experientes. O filho Spencer e o genro Nico Caprez, que negocia acordos com centros de dados, também trabalham na Nvidia. “Ninguém gosta de pensar que vai deixar a própria companhia, mas acidentes acontecem, e é por isso que empresas precisam de planos de sucessão mais sérios do que o simples nepotismo”, diz David Yoffie, professor da Escola de Negócios de Harvard. “O problema é que é difícil dizer não para o homem que o deixou multimilionário, como Jensen fez por todos os conselheiros e diretores da Nvidia”.

Continua após a publicidade

A queda foi súbita. Na noite de 6 de novembro, quando o memorando de Rubio sobre a relação de Jensen com Alice Huang veio a público, Jensen confessou tudo ao diretor jurídico da Nvidia. Já havia rumores sobre o affair há mais de um ano, e os dois chegaram a ser fotografados juntos em um evento da indústria em Taiwan, onde Alice circulou com um crachá da Nvidia mesmo sem nunca ter trabalhado lá. Jensen pediu desculpas aos funcionários e garantiu que a situação estava controlada. Não estava. Na quarta-feira 11, a imprensa ligou para perguntar sobre Kimberly Powell, de 48 anos, flagrada, segundo a reportagem, num gesto de carinho durante o GTC, o evento anual da empresa em San Jose. Na manhã seguinte, Jensen renunciou.

Há longo precedente nos Estados Unidos de casos extraconjugais que resultaram na demissão do CEO. Mas o enrosco de Jensen é mais sério. No centro do caso está a Megaspeed. Criada em Singapura por Alice Huang, a empresa virou uma das maiores compradoras de chips de IA da Ásia. Foram 4,8 bilhões de dólares em encomendas de equipamentos com tecnologia da Nvidia de junho de 2024 até fevereiro de 2026. O problema é que não está claro o que a empresa fazia com esses chips. A pedido do governo americano, as polícias de Singapura, Malásia e Indonésia fizeram inspeções nos datacenters da empresa e encontraram servidores sem nenhum chip da Nvidia, enquanto caixas lacradas de GPUs permaneciam em estoque, sem uso.

Continua após a publicidade

Washington investiga se parte dos chips foi desviada para a China em violação às restrições americanas de exportação. A Megaspeed afirma que cumpre a lei e que os equipamentos estão instalados em centros de dados no Sudeste Asiático. Segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, a Nvidia bloqueou as vendas à cliente em junho de 2025. Ainda assim, registros de importação indicam que a subsidiária indonésia da Megaspeed recebeu, de outubro de 2025 a fevereiro de 2026, mais de 800 milhões de dólares em equipamentos sujeitos a controle de exportação. A Nvidia afirma que tinha autorização para enviar peças de reposição. Mesmo depois de a crise vir a público, a fabricante ainda listava a Megaspeed em seu site como parceira de computação em nuvem.

Violação de regras de exportação é crime e pode dar cadeia, mas a história pode ir mais longe. A suspeita de que Alice Huang atue para o serviço de segurança chinês vem de autoridades de inteligência dos Estados Unidos, e nenhuma prova foi divulgada. Uma das hipóteses é que Pequim tenha recorrido a Alice Huang para levar o CEO da Nvidia a pressionar Washington a afrouxar as restrições à venda de chips para a China. Mas há uma segunda tese mais séria: a de que o Partido Comunista Chinês tenha usado fotos e vídeos da infidelidade de Jensen para o chantagear. Pequim nega, e o governo de Singapura diz que a empresária nunca foi investigada por espionagem. Os céticos lembram que Pequim barra chips da Nvidia (há relatos de 600 000 unidades do H200 paradas em Hong Kong) para seguir sua política de fortalecer a indústria local. “A China quer desenvolver seus próprios chips, importar os da Nvidia vai contra tudo que sabemos sobre o regime chinês”, afirma Arnaud Bertrand, sinologista da Universidade de Sorbonne.

Após a revelação do escândalo, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos passou a exigir autorização para que empresas de computação em nuvem ofereçam a clientes chineses acesso às GPUs da Nvidia, mesmo quando os chips estão instalados em centros de dados fora da China. O Institute for Progress, centro de estudos americano, estima que o contrabando quase dobrou a capacidade de computação ao alcance das empresas chinesas. Washington também apertou o controle sobre as remessas de chips a cinco países que, na avaliação do governo, podem servir de rota para o desvio dos equipamentos à China. O Brasil está na lista, ao lado de Singapura, Malásia, Tailândia e Indonésia.

Exportar chips avançados para o Brasil passa a exigir licença americana. Os pedidos serão analisados caso a caso, levando em conta a eficácia dos controles locais e a cooperação com as autoridades dos Estados Unidos. Empresas sediadas em território americano ou sob controle de uma companhia de lá poderão ficar dispensadas da licença, desde que cumpram as exigências de informação. A medida acrescenta incerteza a projetos como o da chinesa ByteDance, dona do TikTok, que anunciou um investimento de mais de 200 bilhões de reais em um centro de dados em Pecém, no Ceará.

E há uma conta que ainda não chegou. Lori Huang, de 65 anos, não falou em público desde o escândalo, e não há notícia de pedido de divórcio. Os dois se conheceram na faculdade de engenharia elétrica e estão casados desde 1985. Não tinham riqueza para pensar em acordo pré-nupcial. Quando vieram os filhos, ela largou a carreira para criá-los, enquanto Jensen se dedicava à empresa. Com a fortuna de Jensen estimada em 143 bilhões de dólares, Lori poderia receber 70 bilhões na partilha de bens, o que seria o divórcio mais caro da história. O recorde é o de Bill Gates e Melinda French Gates, em 2021. O acordo nunca foi divulgado, mas a revista Forbes crava que ela recebeu 25 bilhões de dólares.

Na Nvidia, a vida tem de seguir. O conselho de administração criou um comitê de segurança nacional e controle de exportações. Também anunciou a busca por um diretor de conformidade, que responderá ao comitê de nomeações e governança corporativa. Para levantar o moral da equipe, Colette Kress prometeu, durante o interinato, antecipar para dezembro os reajustes salariais e a concessão de ações. O maior desafio de Jensen é defender a liderança da Nvidia num mercado em que alguns de seus maiores clientes já desenvolvem chips próprios. Os principais operadores de infraestrutura digital devem gastar 1,7 trilhão de dólares no próximo ano. Para a Nvidia, a questão é quanto desse investimento se converterá em encomendas. Amazon e Google já produzem chips e a OpenAI projetou um modelo em poucos meses. Jensen também cultivou pessoalmente a relação com a taiwanesa TSMC, principal fabricante dos chips da Nvidia. Nas conversas com seus interlocutores, falava taiwanês. Em 2007, Morris Chang, fundador da TSMC, anotava num caderno preto quantos wafers – os discos de silício sobre os quais se gravam os chips – reservaria para a Nvidia. Ao reassumir, Jensen falou em “humildade” e em “compromisso renovado”. A Nvidia terá de mostrar que consegue preservar a ousadia do fundador e fiscalizar suas decisões.

A crise abre uma nova etapa do escrutínio sobre a Nvidia em Washington. A Comissão Bancária do Senado pediu que Jensen e o secretário de Comércio, Howard Lutnick, prestem depoimento e sinalizou que poderá intimá-los se eles se recusarem a comparecer. Na Câmara, Jensen e o diretor jurídico da Nvidia, Tim Teter, devem responder a perguntas de parlamentares em sessões fechadas. Em janeiro, os democratas assumem o controle da Casa e passam a comandar as comissões que podem convocar depoimentos. Em paralelo, o escritório de advocacia Wachtell Lipton conduz a apuração interna da Nvidia, os departamentos de Justiça e de Comércio investigam a Megaspeed, e a SEC, que fiscaliza o mercado de capitais americano, apura se a fabricante induziu investidores a erro. O enredo começou com sexo, espionagem e geopolítica, mas agora vira um drama nos tribunais e nos corredores de Washington. É uma trama irresistível, com muitas dúvidas ainda sem resposta.

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32